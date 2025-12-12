Azamgarh Police: मिलिए यूपी की इस शातिर महिला से, बड़े बड़ों को देती थी चकमा

महिला की चाल–ढाल और वर्दी पहनने का तरीका पुलिस कर्मियों से मेल नहीं खा रहा था। संदेह होने पर उसे रोककर पूछताछ की गई, लेकिन वह अपनी तैनाती को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने लगी। कड़ी पूछताछ पर उसने अपना नाम नीतू चौहान (29 वर्ष), निवासी बनकटा बुजुर्ग, थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर बताया। उसने स्वीकार किया कि वह पुलिसकर्मी नहीं है और वर्दी पहनकर बस व ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करती है। यह भी सामने आया कि यह उसका तीसरी बार पकड़ा जाना है।