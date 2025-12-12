12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

आजमगढ़

Azamgarh Police: मिलिए यूपी की इस शातिर महिला से, बड़े बड़ों को देती थी चकमा

पुलिस टीम ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया, जो बार-बार पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी करती रही है। उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, महिला उ0नि0 प्रज्ञा सिंह, महिला थानाध्यक्ष आजमगढ़ तथा म0का0 शुभी शांति व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Dec 12, 2025

Azamgarh Police: आजमगढ़ रोडवेज बस स्टैंड पर गुरुवार को पुलिस टीम ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया, जो बार-बार पुलिस की वर्दी पहनकर धोखाधड़ी करती रही है। उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, महिला उ0नि0 प्रज्ञा सिंह, महिला थानाध्यक्ष आजमगढ़ तथा म0का0 शुभी शांति व्यवस्था ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान एक संदिग्ध महिला पुलिस की वर्दी में रोडवेज परिसर में घूमती दिखाई दी।

चाल ढाल के पकड़ाई वर्दीधारी महिला

महिला की चाल–ढाल और वर्दी पहनने का तरीका पुलिस कर्मियों से मेल नहीं खा रहा था। संदेह होने पर उसे रोककर पूछताछ की गई, लेकिन वह अपनी तैनाती को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने लगी। कड़ी पूछताछ पर उसने अपना नाम नीतू चौहान (29 वर्ष), निवासी बनकटा बुजुर्ग, थाना राजेसुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर बताया। उसने स्वीकार किया कि वह पुलिसकर्मी नहीं है और वर्दी पहनकर बस व ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करती है। यह भी सामने आया कि यह उसका तीसरी बार पकड़ा जाना है।

महिला उ0नि0 द्वारा की गई जामा तलाशी में उसके पास से एक लाल रंग का पर्स जिसमें ₹230, तथा उ0प्र0 पुलिस की वर्दी, बेल्ट, मोनोग्राम, पी-कैप और जूते बरामद किए गए।

पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग कर आम जनता और विभाग को धोखे में डालने के आरोप में उसके खिलाफ धारा 205/318(4)/204 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। महिला को सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विधिगत रूप से हिरासत में लिया गया।

Published on:

12 Dec 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh Police: मिलिए यूपी की इस शातिर महिला से, बड़े बड़ों को देती थी चकमा

