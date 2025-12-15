Azamgarh News: BJP जिलाध्यक्ष ने टेंडर घोटाले को उजागर किया, नप गए तीन अधिकारी

यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लालगंज के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव की शिकायत के बाद कराई गई जांच के आधार पर की गई। श्रीवास्तव ने दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच प्रकाशित टेंडर क्रमांक 58, 59, 60, 65, 108 और 113 पर आपत्ति दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित परियोजनाएं 5 से 6 महीने पहले ही पूरी हो चुकी थीं, इसके बावजूद उनके लिए निविदाएं जारी की गईं। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई और निलंबन का आदेश जारी हुआ।