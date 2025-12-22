Azamgarh News: फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 4 युवतियों समेत 10 गिरफ्तार

Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। महाराजगंज रोड स्थित राधा फैमिली रेस्टोरेंट में चल रही इस अवैध गतिविधि के मामले में होटल मालिक समेत कुल 09 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 05 युवक और 04 युवतियां शामिल हैं।