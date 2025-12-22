Azamgarh News: फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 4 युवतियों समेत 10 गिरफ्तार

Azamgarh news,Pic- Patrika
Azamgarh News: आजमगढ़ जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित अनैतिक देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। महाराजगंज रोड स्थित राधा फैमिली रेस्टोरेंट में चल रही इस अवैध गतिविधि के मामले में होटल मालिक समेत कुल 09 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 05 युवक और 04 युवतियां शामिल हैं।
पुलिस को इस संबंध में आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय प्रताप सिंह के निर्देशन में 22 दिसंबर 2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट के कमरों से युवक और युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। पूछताछ में सामने आया कि रेस्टोरेंट मालिक अधिक आर्थिक लाभ के उद्देश्य से अनैतिक देह व्यापार का संचालन करा रहा था। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को समय लगभग 15:30 बजे हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की।
गिरफ्तार आरोपियों में रेस्टोरेंट मालिक सर्वेश कुमार मौर्या (28 वर्ष) निवासी ग्राम कबेलपुर कुम्हवट, थाना महराजगंज, जनपद आजमगढ़ शामिल है। अन्य गिरफ्तार युवक थाना महराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज और जैदपुर (जनपद अम्बेडकर नगर) क्षेत्र के निवासी हैं। वहीं गिरफ्तार युवतियां थाना महराजगंज, अहरौला और कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही हैं।
मौके से पुलिस ने 1,980 रुपये नकद, 05 मोबाइल फोन, 04 पैकेट कंडोम तथा 03 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। मोटरसाइकिलों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत सीज कर दिया गया है। इस मामले में थाना कप्तानगंज पर मु0अ0सं0 420/25 के तहत धारा 3/4/5/7 अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है।
