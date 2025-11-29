Azamgarh News: पति बना हैवान, पत्नी पेचकस गोद कर की हत्या

एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह के अनुसार, मृतका सुनीता यादव (35) और उसके पति सुनील यादव के बीच लंबे समय से पारिवारिक तनाव चल रहा था। शुक्रवार रात किसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा, जिसके बाद सुनील ने पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आवेश में उसने पास में रखे धारदार पेचकस से सुनीता के गले और शरीर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।