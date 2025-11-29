Azamgarh News: पति बना हैवान, पत्नी पेचकस गोद कर की हत्या

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले के तरवां थाना क्षेत्र के महुआरी मठिया गांव में घरेलू विवाद के दौरान एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की पेचकस से गोंदकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह के अनुसार, मृतका सुनीता यादव (35) और उसके पति सुनील यादव के बीच लंबे समय से पारिवारिक तनाव चल रहा था। शुक्रवार रात किसी बात को लेकर दोनों में विवाद बढ़ा, जिसके बाद सुनील ने पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आवेश में उसने पास में रखे धारदार पेचकस से सुनीता के गले और शरीर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
वारदात के समय दंपति के तीनों बच्चे—हर्ष (16), अंशिका (14) और प्रिंस (8)—घर में मौजूद थे। माता-पिता के विवाद और फिर हिंसक हमले को देखकर बच्चे भयभीत होकर कमरे में छिप गए। चीख-पुकार सुनाई देने के बावजूद आसपास के लोग रात होने के कारण बाहर नहीं निकले।
घटना के बाद बड़े बेटे हर्ष ने हिम्मत जुटाकर पुलिस को सूचना दी। तरवां पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वायड ने मौके की विस्तृत जांच की और साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच में हत्या की क्रूरता साफ दिखाई दी।
पुलिस ने आरोपी सुनील यादव को मौके से ही हिरासत में ले लिया। मृतका के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
