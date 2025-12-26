Azamgarh News: आजमगढ़ में पकड़ाया फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक भर्ती के नाम पर करता था वसूली

जालसाज फर्जी ई-मेल आईडी और व्हाट्सएप प्रोफाइल के जरिए नौकरी के अभ्यर्थियों को अपना शिकार बनाता था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें ठगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य पाए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर अभियुक्त को कस्बा पट्टी, जिला प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया।