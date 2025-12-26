26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

आजमगढ़

Azamgarh News: आजमगढ़ में पकड़ाया फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक भर्ती के नाम पर करता था वसूली

फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बनकर ईसीसीई शिक्षक (ECCE Educator) पद पर नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतरजनपदीय अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आजमगढ़

Abhishek Singh

Dec 26, 2025

Azamgarh

Pc: azamgarh police

Azamgarh News: आजमगढ़ जिले में साइबर ठगी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) बनकर ईसीसीई शिक्षक (ECCE Educator) पद पर नियुक्ति पत्र दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने वाले अंतरजनपदीय अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

E- mail आईडी से करता था ठगी

जालसाज फर्जी ई-मेल आईडी और व्हाट्सएप प्रोफाइल के जरिए नौकरी के अभ्यर्थियों को अपना शिकार बनाता था। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें ठगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य पाए गए हैं। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन और अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में तकनीकी विश्लेषण और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के आधार पर अभियुक्त को कस्बा पट्टी, जिला प्रतापगढ़ से गिरफ्तार किया गया।

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राम सिंह, निवासी प्रयागराज, स्वयं को आजमगढ़ का बेसिक शिक्षा अधिकारी बताकर अभ्यर्थियों को नौकरी का झांसा देता था। उसने uttarpradeshbsaofficeazamgarh@gmail.com नाम से फर्जी ई-मेल आईडी बनाई थी और व्हाट्सएप, ट्रूकॉलर पर बीएसए के नाम और फोटो का इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतता था।


आरोपी जनसेवा केंद्रों के क्यूआर कोड भेजकर अभ्यर्थियों से 10,000 से 40,000 रुपये तक की रकम ट्रांसफर करवाता था। पैसा मिलते ही वह संबंधित मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर फरार हो जाता था। बरामद मोबाइल फोन की जांच में फर्जी ई-मेल, व्हाट्सएप प्रोफाइल, ईसीसीई शिक्षक अभ्यर्थियों की सूची, टेलीग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट समेत कई आपत्तिजनक साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

आरोपी पर पहले से ठगी के मामले हैं दर्ज


जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में अमरोहा जिले में भी साइबर ठगी से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से अंतरजनपदीय स्तर पर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने आमजन से अपील की है कि सरकारी नौकरी, नियुक्ति पत्र या चयन के नाम पर यदि कोई व्यक्ति ई-मेल, कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से धन की मांग करे तो सतर्क रहें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाना या साइबर हेल्पलाइन पर दें।

26 Dec 2025 02:58 pm

Azamgarh News: आजमगढ़ में पकड़ाया फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक भर्ती के नाम पर करता था वसूली

