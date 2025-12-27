रुम खुलते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां, अंदर का नजारा देख दंग रह गई पुलिस, स्टोरेंट में चल रहा था गंदा खेल

पुलिस के मुताबिक, इस रेस्टोरेंट में पिछले काफी दिनों से जिस्मफरोशी का काम चल रहा था। इसकी कई बार शिकायतें भी मिल चुकी थीं, लेकिन अब गुमनाम शिकायत के बाद ठोस कार्रवाई हुई। पुलिस ने बताया कि ऐसे धंधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सतर्क है। सभी गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। होटल मालिक समेत सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध धंधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।