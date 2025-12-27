27 दिसंबर 2025,

शनिवार

आजमगढ़

रुम खुलते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां, अंदर का नजारा देख दंग रह गई पुलिस, स्टोरेंट में चल रहा था गंदा खेल

UP Crime News: आजमगढ़ में पुलिस ने आधी रात राधा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर देह व्यापार का खुलासा किया। IGRS पोर्टल पर मिली गुमनाम शिकायत के आधार पर कार्रवाई हुई है।

आजमगढ़

image

Anuj Singh

Dec 27, 2025

आजमगढ़ के राधा रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार

आजमगढ़ के राधा रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार Source- Patrika

Azamgarh Crime News:आजमगढ़ जिले में आधी रात को पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। राधा रेस्टोरेंट में चल रहे गैरकानूनी धंधे पर छापा मारकर पुलिस ने चार जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। यह कार्रवाई एक गुमनाम शिकायत के आधार पर हुई।

आधी रात की दबिश

आधी रात का समय था। राधा रेस्टोरेंट बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर देह व्यापार का धंधा काफी दिनों से चल रहा था। चार जोड़े कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में थे। वे पूरी तरह बेफिक्र थे और उन्हें पता नहीं था कि जल्द ही पुलिस आ जाएगी। अचानक पुलिस की टीम वहां पहुंची। पुलिस को देखते ही अफरा-तफरी मच गई। युवक-युवतियां अपनी इज्जत बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

शिकायत से हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई IGRS पोर्टल पर एक अज्ञात व्यक्ति की शिकायत पर हुई। पुलिस ने बताया कि शिकायत मिलते ही टीम गठित की गई और रेस्टोरेंट पर छापा मारा गया। पुलिस को मौके से चार महिलाएं और चार युवक आपत्तिजनक हालत में मिले। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने होटल मालिक को भी पकड़ा, क्योंकि वही इस गैरकानूनी धंधे को चलाने का मुख्य आरोपी था। गिरफ्तार लोगों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। इसके अलावा कई लग्जरी गाड़ियां, मोबाइल फोन और पहचान पत्र भी जब्त किए गए।

लंबे समय से चल रहा था धंधा

पुलिस के मुताबिक, इस रेस्टोरेंट में पिछले काफी दिनों से जिस्मफरोशी का काम चल रहा था। इसकी कई बार शिकायतें भी मिल चुकी थीं, लेकिन अब गुमनाम शिकायत के बाद ठोस कार्रवाई हुई। पुलिस ने बताया कि ऐसे धंधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार सतर्क है। सभी गिरफ्तार आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। होटल मालिक समेत सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि ऐसे अवैध धंधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Published on:

27 Dec 2025 09:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / रुम खुलते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां, अंदर का नजारा देख दंग रह गई पुलिस, स्टोरेंट में चल रहा था गंदा खेल

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

