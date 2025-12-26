Azamgarh News: विद्यालय जाते समय कार ने मारी टक्कर, अध्यापक की मौत

Azamgarh news, Pic- Patrika
Azamgarh Accident: आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार ने साइकिल से विद्यालय जा रहे शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।
घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायल शिक्षक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।
मृतक की बेटी, जो परीक्षा देने गई थी, घटना की सूचना मिलते ही बिना परीक्षा छोड़े घर लौट आई। बेटी के इस साहसिक कदम की इलाके में चर्चा बनी हुई है।
मृतक शिक्षक की पहचान सगड़ी तहसील अंतर्गत छतरपुर खुशहाल गांव निवासी दूधनाथ यादव (59) पुत्र रामधारी यादव के रूप में हुई है। वह रोज की तरह साइकिल से अपने विद्यालय जा रहे थे। जैसे ही वह शहीद पार्क नाथूपुर के पास अंजान शहीद स्थल के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी।
जीयनपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना करने वाले वाहन चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
