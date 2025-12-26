Azamgarh News: विद्यालय जाते समय कार ने मारी टक्कर, अध्यापक की मौत



मृतक शिक्षक की पहचान सगड़ी तहसील अंतर्गत छतरपुर खुशहाल गांव निवासी दूधनाथ यादव (59) पुत्र रामधारी यादव के रूप में हुई है। वह रोज की तरह साइकिल से अपने विद्यालय जा रहे थे। जैसे ही वह शहीद पार्क नाथूपुर के पास अंजान शहीद स्थल के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी।