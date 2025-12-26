26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

आजमगढ़

Azamgarh News: विद्यालय जाते समय कार ने मारी टक्कर, अध्यापक की मौत

जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार ने साइकिल से विद्यालय जा रहे शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

less than 1 minute read
Google source verification

आजमगढ़

image

Abhishek Singh

Dec 26, 2025

Azamgarh

Azamgarh news, Pic- Patrika

Azamgarh Accident: आजमगढ़ जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में शिक्षक की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार ने साइकिल से विद्यालय जा रहे शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही शिक्षक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।


घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद करते हुए घायल शिक्षक को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।


मृतक की बेटी, जो परीक्षा देने गई थी, घटना की सूचना मिलते ही बिना परीक्षा छोड़े घर लौट आई। बेटी के इस साहसिक कदम की इलाके में चर्चा बनी हुई है।


विद्यालय जाते समय हुआ हादसा


मृतक शिक्षक की पहचान सगड़ी तहसील अंतर्गत छतरपुर खुशहाल गांव निवासी दूधनाथ यादव (59) पुत्र रामधारी यादव के रूप में हुई है। वह रोज की तरह साइकिल से अपने विद्यालय जा रहे थे। जैसे ही वह शहीद पार्क नाथूपुर के पास अंजान शहीद स्थल के समीप पहुंचे, तभी तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी जान नहीं बच सकी।


पुलिस की कार्रवाई जारी


जीयनपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार, पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दुर्घटना करने वाले वाहन चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने घटना पर दुख जताते हुए आश्वासन दिया है कि दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

accident death

bike-car accident

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 08:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Azamgarh / Azamgarh News: विद्यालय जाते समय कार ने मारी टक्कर, अध्यापक की मौत

बड़ी खबरें

View All

आजमगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Azamgarh News: आजमगढ़ में पकड़ाया फर्जी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक भर्ती के नाम पर करता था वसूली

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: भीषण हादसे में दो महिलाओं की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल, मचा कोहराम

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, 4 युवतियों समेत 10 गिरफ्तार

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू का कारनामा, परिषदीय विद्यालयों में धन आवंटन में अनियमितता का लगा आरोप

Azamgarh
आजमगढ़

Azamgarh News: डीआईओएस के खिलाफ मिली 400 शिकायते, डीएम ने कार्रवाई के लिए शासन को लिखा पत्र, मचा हड़कंप

Azamgarh news
आजमगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.