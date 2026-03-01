Azamgarh News: फर्जी नियुक्ति के मामले में विद्यालय प्रबंधक गिरफ्तार



पुलिस के अनुसार अबू आशिम उर्फ गुड्डू पुत्र मुर्तजा निवासी दौना वर्ष 2000 में विद्यालय के प्रबंधक बने थे। आरोप है कि प्रबंधक बनने के बाद उन्होंने विद्यालय में कार्यरत 14 पुराने शिक्षकों को धीरे-धीरे वर्ष 2005 तक बिना किसी नोटिस के हटा दिया। हटाए गए शिक्षकों ने वर्ष 2008 में तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक महेंद्र कुमार यादव से शिकायत की थी। उस समय प्रबंधक की ओर से यह रिपोर्ट दी गई कि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने नहीं आते थे।