7वीं शादी करने जा रहे पिता, नाबालिग बेटे ने पुलिस से लगाई गुहार, मांगी मदद

अहरौला थाना क्षेत्र के एक गांव में बेटे ने अपने पिता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिक बेटे ने बताया कि वह 12वीं का छात्र है और मेहनत मजदूरी भी करता है, ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। छात्र ने आरोप लगाया कि उसके पिता 55 साल के हैं और पास के ही गांव में 7वीं बार शादी करने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 6 शादियां कर रखी हैं। छात्र के मुताबिक, वह अपने पिता की तीसरी पत्नी का संतान है।