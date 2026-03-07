Azamgarh News: गंभीर अनियमितताओं में संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय सेवा से बर्खास्त, बर्खास्त शिक्षिका को दिया था वेतन

Azamgarh News :प्रदेश सरकार ने गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के मामले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक शेषनाथ पांडेय को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में उनके खिलाफ लगे आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

जांच में सामने आया कि आजमगढ़ में तैनाती के दौरान उन्होंने नियमों के विपरीत एक बर्खास्त शिक्षिका को वेतन और पेंशन का भुगतान कराने की अनुमति दे दी थी। शासन के अनुसार यह फैसला विभागीय नियमों के खिलाफ था।