Azamgarh News: ओमप्रकाश राजभर पर शिवपाल सिंह यादव का पलटवार, बोले आज जिस स्थिति में हैं वो सपा की देन, 2027 में पता चल जाएगा



बिहार की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए शिवपाल ने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया। शिवपाल यादव ने कहा कि कभी समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि दो बार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा भी हुई थी, लेकिन वह राज्यसभा की राजनीति में ही संतुष्ट हो गए।

समाजवादी पार्टी के नेता ने अपने दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता के बीच सरकार की नीतियों और सपा की नीतियों के बारे में जानकारी दें।

आजमगढ़ में शिवपाल यादव के इस दौरे को आगामी चुनावों के मद्देनजर संगठनात्मक गतिविधियों से जोड़कर देखा जा रहा है।