Azamgarh News: प्रेमी से शादी की ज़िद पर युवती का हाईवोल्टेज ड्रामा, चढ़ी हाई वोल्टेज टावर पर



जानकारी के अनुसार बैरकडीह गांव के उत्तरी सीवान में स्थित एक हाईवोल्टेज विद्युत खंभे पर मंगलवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे नटौली गांव की अनुसूचित बस्ती की एक किशोरी अचानक चढ़ गई। खेतों में काम कर रहे लोगों ने जब उसे खंभे पर देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के गांवों के लोग भी मौके पर पहुंच गए।