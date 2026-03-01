Azamgarh News: धोखे से जमीन बेचने में पति पत्नी गिरफ्तार



सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अवनीश राय (39) पुत्र स्व. बृजभूषण राय और नूतन राय (35) पत्नी अवनीश राय, निवासी जोलहापुर थाना कंधरापुर के रूप में हुई है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से एक लैपटॉप, चार मोबाइल फोन तथा आधार और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। महिला आरोपी को महिला आरक्षी की निगरानी में रात्रि विश्राम के लिए महिला थाने भेजा गया है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।