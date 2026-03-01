Azamgarh News: लखनऊ STF की बड़ी कार्रवाई, एक करोड़ 20 लाख का गांजा बरामद



जांच के दौरान ट्रक के भीतर बनाई गई प्लास्टिक की गुप्त कैविटी से 14 बोरियों में छिपाकर रखा गया 353.990 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने ट्रक चालक राजीव कुमार यादव (38) निवासी ग्राम सुरैंदा फूलपुर थाना अजीतमल, जनपद औरैया को सुबह करीब 7:30 बजे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों से गांजा लाकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सप्लाई करता था। पुलिस से बचने के लिए वह मिनी कंटेनर ट्रकों में गुप्त कैविटी बनवाकर प्लास्टिक की बोरियों में गांजा छिपाकर ले जाता था, ताकि सामान्य जांच के दौरान किसी को संदेह न हो।

पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, 850 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मिनी कंटेनर ट्रक भी बरामद किया है। इस मामले में गंभीरपुर थाने में मु0अ0सं0 71/2026 के तहत धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।