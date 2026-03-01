Azamgarh News: मानव संपदा पोर्टल पर एक जैसे अभिलेख मिलने से मचा हड़कंप, आजमगढ़ के 5 शिक्षकों समेत आठ जिलों के 16 शिक्षक लखनऊ तलब



शिक्षा निदेशक बेसिक प्रताप सिंह बघेल की ओर से 9 मार्च को जारी पत्र में बताया गया कि जनवरी में मानव संपदा पोर्टल की जांच के दौरान आठ जिलों के कुल 16 शिक्षकों की एक से अधिक आईडी सक्रिय पाई गई। इन आईडी में नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि एक जैसी दर्ज है, जिससे विभाग को गड़बड़ी की आशंका हुई है।

जांच में गाजीपुर से तीन, वाराणसी से दो, जौनपुर से दो और आजमगढ़ से पांच शिक्षकों के नाम सामने आए हैं। इसके अलावा रायबरेली, सुल्तानपुर, बस्ती और सीतापुर जिलों से भी एक-एक शिक्षक को चिन्हित किया गया है।