Azamgarh News: सातवीं शादी रचा रहा था पिता, नाबालिग बेटा पहुंच गया थाने



नाबालिग बेटे ने आरोप लगाया है कि अब उसके पिता सातवीं शादी के लिए कुछ लोगों के संपर्क में हैं और शादी के नाम पर बची हुई जमीन बेचने की योजना बना रहे हैं। बेटे के अनुसार इसके लिए उसके पिता ने एक व्यक्ति से 50 हजार रुपये एडवांस भी ले लिया है। उसने यह भी बताया कि पिता पहले ही आधे से ज्यादा जमीन गिरवी रख चुके हैं और कर्ज भी कई बार चुका चुके हैं।

मामले को लेकर अहरौला थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि बेटे की शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। साथ ही संबंधित व्यक्ति को समझाने का प्रयास भी किया जाएगा।