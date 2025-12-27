Azamgarh News: पूजा पाठ के बहाने महिलाओं से जेवरों की ठगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, ठग मुरारी मिश्रा के पैर में लगी गोली

Azamgarh News: आजमगढ़ में पुलिस ने एक अंतर्जनपदीय टप्पेबाज एवं ठगी के आरोपियों के खिलाफ मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल की। निजामाबाद थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इलाके में दबिश दी, जहां आरोपी ने पुलिस पर गोलियाँ चला दीं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू (पिता: राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा), निवासी सोनारी थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर, गोली लगने से घायल हुआ और उसे पकड़ लिया गया।
पुलिस ने घायल अभियुक्त के कब्जे से अवैध असलहा, खोखा व जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फ़ोन, एक बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल, तथा लगभग ₹1,25,000 मूल्य के ठगी किए गए जेवरात व ₹25,000 नकद बरामद किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह गैंग पूजा-पाठ कराने के बहाने पीड़ितों के घरों में प्रवेश कर महिलाओं से सोने-चांदी के आभूषण ठगी कर रहा था। आरोपी पर निजामाबाद थाना में अपराध संख्या 318(4) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। घायल आरोपी को तत्काल CHC रानी की सराय उपचार के लिए भेजा गया है, जहाँ उसकी हालत चिकित्सकों की निगरानी में बताई गई है।
आजमगढ़
उत्तर प्रदेश
