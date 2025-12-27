Azamgarh News: पूजा पाठ के बहाने महिलाओं से जेवरों की ठगी करने वाले का पुलिस ने किया एनकाउंटर, ठग मुरारी मिश्रा के पैर में लगी गोली

Azamgarh News: आजमगढ़ में पुलिस ने एक अंतर्जनपदीय टप्पेबाज एवं ठगी के आरोपियों के खिलाफ मुठभेड़ में बड़ी सफलता हासिल की। निजामाबाद थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद इलाके में दबिश दी, जहां आरोपी ने पुलिस पर गोलियाँ चला दीं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिन्टू (पिता: राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा), निवासी सोनारी थाना गौराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर, गोली लगने से घायल हुआ और उसे पकड़ लिया गया।