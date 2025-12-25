Azamgarh News: भीषण हादसे में दो महिलाओं की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल, मचा कोहराम



जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली इलाके के फराश टोला निवासी मीरा देवी (55) पत्नी राजेश कुमार सिंह, उनके पुत्र विक्की सिंह (25) और पड़ोसी तपेश्वरी देवी (40) पत्नी सत्तन निषाद एक ही बाइक से सठियांव जा रहे थे। काम निपटाने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे। जैसे ही मोहब्बतपुर गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से दो ट्रकों के ओवरटेक के दौरान बाइक ट्रकों की चपेट में आ गई।