Azamgarh News: भीषण हादसे में दो महिलाओं की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल, मचा कोहराम

Azamgarh Accident News: आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव के पास गुरुवार की शाम करीब 4:40 बजे एक गंभीर सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक के दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना की सूचना मिलने पर मुबारकपुर और सिधारी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जबकि घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है।
जानकारी के अनुसार, शहर कोतवाली इलाके के फराश टोला निवासी मीरा देवी (55) पत्नी राजेश कुमार सिंह, उनके पुत्र विक्की सिंह (25) और पड़ोसी तपेश्वरी देवी (40) पत्नी सत्तन निषाद एक ही बाइक से सठियांव जा रहे थे। काम निपटाने के बाद तीनों वापस लौट रहे थे। जैसे ही मोहब्बतपुर गांव के पास पहुंचे, तभी पीछे से दो ट्रकों के ओवरटेक के दौरान बाइक ट्रकों की चपेट में आ गई।
हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर ट्रक चालक की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।
