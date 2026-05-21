शुभेंदु अधिकारी PA हत्याकांड में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, बंगाल पुलिस ने बेकसूर आदमी को उठाया, बलिया का राज सिंह रिहा

बलिया(Suvendu Adhikari PA murder case) : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की 6 मई को मध्यमग्राम (बारासात) में गोली मारकर की गई हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने मंगलवार को बारासात अदालत में याचिका दायर कर बलिया निवासी राज सिंह की रिहाई की मांग की। एजेंसी ने स्वीकार किया कि पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। अदालत ने याचिका स्वीकार कर राज सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया।