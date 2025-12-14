CID 3 की आहट से पहले बड़ा सवाल? आज के बाद आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे CID 2

CID 3 की चर्चा गर्म, क्या आज खत्म होगा CID 2 का सफर? (इमेज सोर्स: सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन)
CID 2 Latest Update: सालों से दर्शकों को रोमांच, रहस्य और यादगार केस देने वाला CID 2 अब अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। ताजा जानकारी के मुताबिक, आज CID 2 का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, यानि आज सीआईडी 2 का फिनाले है। सोनी टीवी की ओर से सीजन फिनाले की आधिकारिक घोषणा के बाद फैंस भावुक हो गए हैं; कोई यादें ताजा कर रहा है तो कोई नए सीजन CID 3 का बेसब्री से इंतजार।
सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन (Sony Entertainment Television) ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा- “आखिरी मुकाबला शुरू होता है…ACP Pradyuman अपने करियर की सबसे खतरनाक लड़ाई में आखिरी बार उतर रहे हैं। सीजन का फिनाले इस शनिवार-रविवार शाम 7 बजे होगा।”
जैसे-जैसे CID 2 अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, फैंस की भावनाएं भी सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रही हैं। एक यूजर ने भावुक होते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- CID सीजन 2 का आखिरी एपिसोड।, साथ में रोने वाला इमोजी। वहीं एक और फैन ने मजाकिया लेकिन इमोशनल अंदाज में लिखा- सोचो अगर CID 2 के आखिरी एपिसोड में सभी ऑफिसर्स की मौत हो जाए, साथ में रोने वाला इमोजी।
इसी बीच, CID 3 को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। गॉसिप्स टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, नया सीजन जल्द ही ऑन-एयर हो सकता है। शो के लीड एक्टर शिवाजी साटम ने खुद कन्फर्म किया है कि वह CID सीजन 3 के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि, अभी तक इसकी सही रिलीज डेट सामने नहीं आई है।
अगर CID की बात हो और उसके आइकॉनिक किरदारों का जिक्र न हो, तो कहानी अधूरी है। पिछले कई सालों में इस शो ने कई बेहतरीन कलाकार दिए हैं। शिवाजी साटम ने ACP प्रद्युमन के रोल से शो को पहचान दी, वहीं आदित्य श्रीवास्तव (इंस्पेक्टर अभिजीत), दयानंद शेट्टी (इंस्पेक्टर दया) और दिवंगत दिनेश फडनीस (इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स) ने CID को दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग