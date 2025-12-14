CID 3 की आहट से पहले बड़ा सवाल? आज के बाद आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे CID 2

CID 2 Latest Update: सालों से दर्शकों को रोमांच, रहस्य और यादगार केस देने वाला CID 2 अब अपने आखिरी पड़ाव पर खड़ा है। ताजा जानकारी के मुताबिक, आज CID 2 का आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है, यानि आज सीआईडी 2 का फिनाले है। सोनी टीवी की ओर से सीजन फिनाले की आधिकारिक घोषणा के बाद फैंस भावुक हो गए हैं; कोई यादें ताजा कर रहा है तो कोई नए सीजन CID 3 का बेसब्री से इंतजार।