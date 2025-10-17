CID 2 फेम एक्टर पार्थ समथान की पोस्ट डरे फैंस, इमोशनल होकर लिखा- नाम याद रखना…

फेमस एक्ट्रेस पार्थ समथान का पोस्ट हुआ वायरल
Parth Samthaan Instagram: फेमस शो CID 2 में एसीपी आयुष्मान और कसौटी जिंदगी में अनुराग बने पार्थ समथान ने अपने फैंस को एक पोस्ट से चिंता में डाल दिया है। जून 2025 में 'सीआईडी 2' छोड़ने के बाद पार्थ न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया से दूर थे, बल्कि पिछले कुछ महीनों से उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी थी। अब इंस्टाग्राम पर उनकी वापसी हुई है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया है, उससे उनके फैंस परेशान हो गए हैं। पार्थ के पोस्ट में साफ झलक रहा है कि वह ठीक नहीं हैं। लोग उनकी सेहत और हालत पर सवाल-जवाब कर रहे हैं।
पार्थ समथान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वह इस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें काफी उतार-चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। एक्टर ने अपनी परेशानी की वजह तो नहीं बताई, लेकिन फैंस को याद रखने की अपील जरूर की। पार्थ ने लिखा, "मैं पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पर इनएक्टिव था। हां, एक ऐसा दौर जब आप वाकई बहुत निराश और हताश होते हैं, और कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन ये अंत नहीं है। नाम याद रखना।"
पार्थ समथान ने अपना पिछला पोस्ट 25 सितंबर 2025 को किया था, और अब उन्होंने लगभग तीन हफ्तों बाद यह नई पोस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है। एक फैन ने पूछा, "सब ठीक है?" दूसरे ने लिखा, "भाई कुछ तो गड़बड़ है।" तीसरे ने लिखा, "पार्थ आप अपने फैंस से शेयर कर सकते हो।" एक अन्य ने लिखा कि पार्थ की जिंदगी में कुछ तो दिक्कत है जो काफी बड़ी है।
बता दें, CID 2 में पार्थ को एसीपी आयुष्मान के रोल में खूब पसंद किया गया था, और उनके शो छोड़ने पर फैंस भावुक भी काफी हुए थे। तभी से उनके फैंस उनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। पार्थ के इस पोस्ट के बाद उनके चाहने वाले चिंतित हैं और दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द ही इस बुरे दौर से उबरें और अपनी शानदार एक्टिंग के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करें। फैंस को उम्मीद है कि पार्थ अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए जल्द ही पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे।
