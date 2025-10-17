CID 2 फेम एक्टर पार्थ समथान की पोस्ट डरे फैंस, इमोशनल होकर लिखा- नाम याद रखना…

Parth Samthaan Instagram: फेमस शो CID 2 में एसीपी आयुष्मान और कसौटी जिंदगी में अनुराग बने पार्थ समथान ने अपने फैंस को एक पोस्ट से चिंता में डाल दिया है। जून 2025 में 'सीआईडी 2' छोड़ने के बाद पार्थ न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया से दूर थे, बल्कि पिछले कुछ महीनों से उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी थी। अब इंस्टाग्राम पर उनकी वापसी हुई है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया है, उससे उनके फैंस परेशान हो गए हैं। पार्थ के पोस्ट में साफ झलक रहा है कि वह ठीक नहीं हैं। लोग उनकी सेहत और हालत पर सवाल-जवाब कर रहे हैं।