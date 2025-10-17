Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

TV न्यूज

CID 2 फेम एक्टर पार्थ समथान की पोस्ट डरे फैंस, इमोशनल होकर लिखा- नाम याद रखना…

CID 2 Actor Post: टीवी के फेमस शो सीआईडी के फेम एक्टर ने कुछ ऐसा पोस्ट किया है जिससे उनके फैंस को डर लग गया है। वह उनसे पूछ रहे हैं कि क्या वह ठीक हैं?

2 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 17, 2025

Parth Samthaan cry and post on his low phase

फेमस एक्ट्रेस पार्थ समथान का पोस्ट हुआ वायरल

Parth Samthaan Instagram: फेमस शो CID 2 में एसीपी आयुष्मान और कसौटी जिंदगी में अनुराग बने पार्थ समथान ने अपने फैंस को एक पोस्ट से चिंता में डाल दिया है। जून 2025 में 'सीआईडी 2' छोड़ने के बाद पार्थ न सिर्फ एक्टिंग की दुनिया से दूर थे, बल्कि पिछले कुछ महीनों से उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना रखी थी। अब इंस्टाग्राम पर उनकी वापसी हुई है, लेकिन उन्होंने जो पोस्ट किया है, उससे उनके फैंस परेशान हो गए हैं। पार्थ के पोस्ट में साफ झलक रहा है कि वह ठीक नहीं हैं। लोग उनकी सेहत और हालत पर सवाल-जवाब कर रहे हैं।

पार्थ समथान ने किया इमोशनल पोस्ट (Parth Samthaan Instagram)

पार्थ समथान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वह इस वक्त अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें काफी उतार-चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। एक्टर ने अपनी परेशानी की वजह तो नहीं बताई, लेकिन फैंस को याद रखने की अपील जरूर की। पार्थ ने लिखा, "मैं पिछले कुछ महीनों से इंस्टाग्राम पर इनएक्टिव था। हां, एक ऐसा दौर जब आप वाकई बहुत निराश और हताश होते हैं, और कुछ भी करने का मन नहीं करता। लेकिन ये अंत नहीं है। नाम याद रखना।"

पार्थ ने बताया नहीं है जिंदगी में सब ठीक (Parth Samthaan Emotional Post)

पार्थ समथान ने अपना पिछला पोस्ट 25 सितंबर 2025 को किया था, और अब उन्होंने लगभग तीन हफ्तों बाद यह नई पोस्ट सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है। लोगों ने कमेंट की लाइन लगा दी है। एक फैन ने पूछा, "सब ठीक है?" दूसरे ने लिखा, "भाई कुछ तो गड़बड़ है।" तीसरे ने लिखा, "पार्थ आप अपने फैंस से शेयर कर सकते हो।" एक अन्य ने लिखा कि पार्थ की जिंदगी में कुछ तो दिक्कत है जो काफी बड़ी है।

फैंस कर रहे पार्थ के लिए प्रार्थना

बता दें, CID 2 में पार्थ को एसीपी आयुष्मान के रोल में खूब पसंद किया गया था, और उनके शो छोड़ने पर फैंस भावुक भी काफी हुए थे। तभी से उनके फैंस उनके नए प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं। पार्थ के इस पोस्ट के बाद उनके चाहने वाले चिंतित हैं और दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द ही इस बुरे दौर से उबरें और अपनी शानदार एक्टिंग के साथ छोटे पर्दे पर वापसी करें। फैंस को उम्मीद है कि पार्थ अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए जल्द ही पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटेंगे।



ये भी पढ़ें

तलाक के बाद फेमस एक्ट्रेस ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें
टॉलीवुड
Malayalam Actress and influencer Archana Kavi Marriage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

TV News

Updated on:

17 Oct 2025 01:54 pm

Published on:

17 Oct 2025 01:32 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / CID 2 फेम एक्टर पार्थ समथान की पोस्ट डरे फैंस, इमोशनल होकर लिखा- नाम याद रखना…

बड़ी खबरें

View All

TV न्यूज

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए

दिलजीत दोसांझ ने पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को दी खुशखबरी, KBC में जीती रकम देंगे मदद के लिए
TV न्यूज

पंकज धीर की मौत के बाद पत्नी की हालत हुई खराब, बेटे निकितन ने संभाला, Video देख भावुक हुए लोग

Pankaj Dheer death Wife cry son nikitin consoles mother
TV न्यूज

कपड़े पहनकर मुझसे बात करो…मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार

कपड़े पहनकर मुझसे बात करो...मालती चाहर ने इस कंटेस्टेंट को लगाई फटकार
TV न्यूज

Bigg Boss 19: अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- जब तक फरहाना माफी नहीं मांगेगी…

Bigg Boss 19 Latest Updates
TV न्यूज

KBC 17: अमिताभ बच्चन से बच्चे ने की बदतमीजी, बोला- आप अपना मुंह….’ वीडियो देख भड़के यूजर्स

KBC Contestant manners child misbehaved
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.