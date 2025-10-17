तलाक के बाद फेमस एक्ट्रेस ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

फेमस एक्ट्रेस अर्चना कवि ने की शादी
Archana Kavi Marriage: पिछले कुछ समय से एक के बाद एक दुखद खबर इंडस्ट्री से आ रही थी, लेकिन अब एक खुशखबरी आई हैं फेमस मलयालम एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना कवि ने शादी कर ली है। तलाक के लंबे अरसे बाद अर्चना ने रिक वर्गीस नाम के शख्स के साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। कपल की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर कोई न्यूली मैरिड कपल को बधाईयां दे रहा है।
एंकर धन्या वर्मा ने अर्चना कवि और रिक वर्गीस की शादी की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। उन्होंने एक तस्वीर के कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे की शादी हो गई।" धन्या ने दोनों की शादी का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें यह कपल बहुत खुश नजर आ रहा है।
यह खबर सामने आने के बाद से ही अर्चना कवि को लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। यह अर्चना कवि की दूसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने कॉमेडियन अबीश मैथ्यू से शादी की थी। हालांकि, उनका यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चल पाया और 2021 में दोनों ने आपसी फैसले से तलाक लेकर आधिकारिक रूप से अलग होने का फैसला कर लिया था।
अर्चना कवि ने मलयालम फिल्मों में साल 2009 में आई फिल्म 'नीलाथमारा' से अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में उनके किरदार कुंजिमालु को दर्शकों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक्टिंग की भी खूब तारीफ हुई थी।
इसके बाद अर्चना कवि ने 'मी एंड मी', 'सॉल्ट एंड पेपर' और 'हनी बी' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। समय-समय पर अर्चना ने फिल्मों से ब्रेक भी लिया, लेकिन इसी साल उन्होंने टोविनो थॉमस अभिनीत फिल्म 'आइडेंटिटी' में एक शानदार किरदार निभाकर वापसी की। फिल्मों के अलावा, अर्चना कवि अपने व्लॉग्स के जरिए भी अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं और एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी जानी जाती हैं।
