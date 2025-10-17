तलाक के बाद फेमस एक्ट्रेस ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

Archana Kavi Marriage: पिछले कुछ समय से एक के बाद एक दुखद खबर इंडस्ट्री से आ रही थी, लेकिन अब एक खुशखबरी आई हैं फेमस मलयालम एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना कवि ने शादी कर ली है। तलाक के लंबे अरसे बाद अर्चना ने रिक वर्गीस नाम के शख्स के साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं। कपल की वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हुई है। हर कोई न्यूली मैरिड कपल को बधाईयां दे रहा है।