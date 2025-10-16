Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, तलाक की अफवाहों और पत्नी सुनीता को लेकर दिया बड़ा बयान

Govinda React Divorce and Wife Sunita Ahuja: गोविंदा ने अपनी पत्नी और तलाक को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने पत्नी की बातों पर भी रिएक्शन दिया है और कहा है कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं।

3 min read

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 16, 2025

Govinda breaks silence on divorce and wife Sunita Ahuja

गोविंदा ने तलाक और अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर की बात

Govinda React Divorce and Wife Sunita Ahuja: बॉलीवुड में शादी और तलाक की खबरें अक्सर चर्चा की विषय बनी रहती हैं। कुछ समय पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ था, कई बार सुनीता ने हिंट दिए जिससे लगने लगा था कि गोविंदा का कहीं अफेयर चल रहा है और इसी कारण वह दोनों के रिश्ते में दरार आ गई है। अब गोविंदा ने खुलकर इस बारे में बात की और कई चीजों पर अपना गुस्सा भी उतारा है।

तलाक और पत्नी सुनीता पर गोविंदा ने दिया बयान (Govinda React Divorce and Wife Sunita Ahuja)

दिग्गज अभिनेता गोविंदा काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' में पहुंचे। जहां उन्होंने फाइनली सुनीता आहूजा से अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया। इस दौरान पहली बार, उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने रिश्ते और तलाक पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सुनीता आहूजा घर की जान हैं। गोविंदा बोले, "सुनीता खुद एक बच्ची है। मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हो। सुनीता एक बच्ची जैसी ही है, लेकिन उसे जो जिम्मेदारी दी गई, वह हमारे घर को संभाल सकी क्योंकि वह जैसी है वैसी ही है। वह एक ईमानदार बच्ची है। उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं। बस वह ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए।”

गोविंदा ने कहा सुनीता ने की है कई गलतियां (Govinda React on Wife Sunita Ahuja)

गोविंदा ने आगे कहा, "पुरुषों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वे इस तरह से नहीं सोच सकते। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि पुरुष घर चलाते हैं, लेकिन महिलाएं पूरी दुनिया चलाती हैं।" गोविंदा से आगे पूछा गया कि क्या सुनीता अक्सर उनकी गलतियां बताती हैं, तो गोविंदा ने थोड़े अलग तरीके से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा, "सुनीता ने खुद बहुत सारी गलतियां की हैं। मैंने उसे और उसके पूरे परिवार को कई बार माफ किया है।"

गोविंदा ने की पत्नी सुनीता की तारीफ (Govinda Praised Sunita Ahuja)

गोविंदा ने आगे किसी भी लंबे रिश्ते में आने वाले उतार-चढ़ाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, "कभी-कभी, मेरे हिसाब से, हम उन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। खासकर अगर आपकी मां आपके साथ नहीं होती, तो आप अपनी पत्नी पर बहुत डिपेंड हो जाते हो और जैसे-जैसे समय बीतता है, वह आपको एक मां की तरह ही डांटने लगती है, मां की तरह समझाती भी है। उन्हें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हम इसे देखते हैं।"

दोनों के तलाक की उड़ी थी अफवाह (Govinda Sunita Ahuja Divorce)

बता दें, कुछ समय पहले खबर आई थी कि गोविंदा और सुनीता आहूजा ने पिछले साल ही कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी, इसके बाद दोनों के फैंस कपल से सवाल-जवाब करने लगे थे, लेकिन फिर अचानक गणेश चतुर्थी पर कपल ने साथ आकर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया था और सुनीता ने इन खबरों का सीधा जवाब देते हुए कहा था कि गोविंदा हमेशा मेरे पति रहेंगे और कोई भी हमारे रिश्ते को नहीं तोड़ सकता।

