गोविंदा का टूटा ‘सब्र का बांध’, तलाक की अफवाहों और पत्नी सुनीता को लेकर दिया बड़ा बयान

दिग्गज अभिनेता गोविंदा काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच' में पहुंचे। जहां उन्होंने फाइनली सुनीता आहूजा से अपनी शादी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर रिएक्शन दिया। इस दौरान पहली बार, उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता के साथ अपने रिश्ते और तलाक पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सुनीता आहूजा घर की जान हैं। गोविंदा बोले, "सुनीता खुद एक बच्ची है। मेरे बच्चे मेरी पत्नी को ऐसे संभालते हैं जैसे वह एक बच्ची हो। सुनीता एक बच्ची जैसी ही है, लेकिन उसे जो जिम्मेदारी दी गई, वह हमारे घर को संभाल सकी क्योंकि वह जैसी है वैसी ही है। वह एक ईमानदार बच्ची है। उसकी बातें कभी गलत नहीं होतीं। बस वह ऐसी बातें कह देती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए।”