‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला, मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो आया सामने

Actor Anuj Sachdeva: पॉपुलर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'साथ निभाना साथिया' और 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर अनुज सचदेवा ने रविवार शाम, 14 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मुंबई के गोरेगांव स्थित उनकी सोसायटी में रहने वाले एक शख्स को उन पर हमला करते देखा जा रहा है। वीडियो ने वो शख्स अनुज पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि उनके कुत्ते ने उसे काट लिया है, इस पर वह गुस्सा हो गया और बार-बार उसे गालियां देने लगा।