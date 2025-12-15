‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला, मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो आया सामने

एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला। (फोटो सोर्स: apnanuj)
Actor Anuj Sachdeva: पॉपुलर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'साथ निभाना साथिया' और 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर अनुज सचदेवा ने रविवार शाम, 14 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मुंबई के गोरेगांव स्थित उनकी सोसायटी में रहने वाले एक शख्स को उन पर हमला करते देखा जा रहा है। वीडियो ने वो शख्स अनुज पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि उनके कुत्ते ने उसे काट लिया है, इस पर वह गुस्सा हो गया और बार-बार उसे गालियां देने लगा।
इसके आगे वीडियो में दिख रहा है कि अनुज पर हमला करने वाले शख्स अनुज को गाली दे रहा है और बेरहमी से बार-बार लाठी से उन पर वार कर रहा है। वीडियो में हमलावर को गुस्से में यह कहते हुए भी सुनाई दे रहा है, "कुत्ते से कटवाएगा?" तभी एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीच-बचाव किया, और अनुज को उससे आदमी से दूर किया, लेकिन हमलावर ने गाली-गलौज जारी रखी। इतना ही नहीं उसने एक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी।
अनुज सचदेवा खुद इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी दौरान हमलावर ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद घायल अनुज ने खुद कैमरे के सामने आकर बताया कि उस पर हमला हुआ था। उन्होंने वीडियो में कहा, "मेरे सिर से खून बह रहा है।"
वीडियो शेयर करते हुए अनुज ने लिखा, "इस व्यक्ति द्वारा मुझे या मेरी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले मैं यह सबूत पोस्ट कर रहा हूं। सोसाइटी में गलत जगह पार्किंग करने पर उसने मेरे कुत्ते और मुझे मारने की कोशिश की। हारमनी मॉल रेजिडेंसी, गोरेगांव। यह आदमी ए विंग फ्लैट नंबर 602 का निवासी है। कृपया इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।" .
आपको बता दें कि मॉडल और एक्टर अनुज सचदेवा एक डॉग लवर हैं और वो अक्सर स्ट्रीट डॉग्स और इंडियन ब्रीड के कुत्तों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अक्सर अपने डॉग सिम्बा के साथ फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही वो कुत्तों को गॉड लेने और उनकी जिम्मेदारी से देखभाल करने को भी बढ़ावा देते हैं।
