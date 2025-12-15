15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला, मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो आया सामने

Actor Anuj Sachdeva: मॉडल और एक्टर अनुज सचदेवा ने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है, जिसमें गोरेगांव स्थित उनकी सोसाइटी में एक रेजिडेंट को उनके ऊपर हमला करते हुए दिखाया गया है। इतना ही नहीं उसने एक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी। अनुज ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 15, 2025

Anuj Sachdeva

एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला। (फोटो सोर्स: apnanuj)

Actor Anuj Sachdeva: पॉपुलर टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'साथ निभाना साथिया' और 'मन की आवाज प्रतिज्ञा' में अपनी भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले एक्टर अनुज सचदेवा ने रविवार शाम, 14 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर एक चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मुंबई के गोरेगांव स्थित उनकी सोसायटी में रहने वाले एक शख्स को उन पर हमला करते देखा जा रहा है। वीडियो ने वो शख्स अनुज पर आरोप लगाते हुए कह रहा है कि उनके कुत्ते ने उसे काट लिया है, इस पर वह गुस्सा हो गया और बार-बार उसे गालियां देने लगा।

सोसाइटी में ही हुआ एक्टर पर हमला

इसके आगे वीडियो में दिख रहा है कि अनुज पर हमला करने वाले शख्स अनुज को गाली दे रहा है और बेरहमी से बार-बार लाठी से उन पर वार कर रहा है। वीडियो में हमलावर को गुस्से में यह कहते हुए भी सुनाई दे रहा है, "कुत्ते से कटवाएगा?" तभी एक महिला ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बीच-बचाव किया, और अनुज को उससे आदमी से दूर किया, लेकिन हमलावर ने गाली-गलौज जारी रखी। इतना ही नहीं उसने एक्टर को जान से मारने की धमकी भी दी।

अनुज सचदेवा खुद इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी दौरान हमलावर ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद घायल अनुज ने खुद कैमरे के सामने आकर बताया कि उस पर हमला हुआ था। उन्होंने वीडियो में कहा, "मेरे सिर से खून बह रहा है।"

अनुज सचदेवा: 'मेरे सिर से खून बह रहा है'

वीडियो शेयर करते हुए अनुज ने लिखा, "इस व्यक्ति द्वारा मुझे या मेरी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने से पहले मैं यह सबूत पोस्ट कर रहा हूं। सोसाइटी में गलत जगह पार्किंग करने पर उसने मेरे कुत्ते और मुझे मारने की कोशिश की। हारमनी मॉल रेजिडेंसी, गोरेगांव। यह आदमी ए विंग फ्लैट नंबर 602 का निवासी है। कृपया इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे सिर से खून बह रहा है।" .

डॉग लवर हैं अनुज सचदेवा

आपको बता दें कि मॉडल और एक्टर अनुज सचदेवा एक डॉग लवर हैं और वो अक्सर स्ट्रीट डॉग्स और इंडियन ब्रीड के कुत्तों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अक्सर अपने डॉग सिम्बा के साथ फोटो और वीडियो शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही वो कुत्तों को गॉड लेने और उनकी जिम्मेदारी से देखभाल करने को भी बढ़ावा देते हैं।

बता दें कि Bigg Boss 19 के विनर गौरव खन्ना और अनुज काफी अच्छे दोस्त हैं।

ये भी पढ़ें

‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!
बॉलीवुड
Dhurandhar Movie Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

TV News

Updated on:

15 Dec 2025 12:55 am

Published on:

15 Dec 2025 12:12 am

Hindi News / Entertainment / ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’, एक्टर अनुज सचदेवा पर हुआ हमला, मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो आया सामने

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

ओटीटी पर रिलीज हो रही इमरान हाशमी-यामी गौतम स्टारर ‘हक’, जानिए पूरी डिटेल

Haq OTT Release Date
OTT

‘धुरंधर’ फिल्म पर क्यों मचा है इतना बवाल? विवाद की सच्चाई आई सामने!

Dhurandhar Movie Controversy
बॉलीवुड

'धुरंधर' का डकैत और बलूचिस्तान की आग: रील से रियल तक भारत का खौफ

Akshay Khanna Dhurandhar Balochistan Connection
राष्ट्रीय

CID 3 की आहट से पहले बड़ा सवाल? आज के बाद आखिर क्यों नहीं देख पाएंगे CID 2

CID 2 LATEST Update
TV न्यूज

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल

शिल्पा शेट्टी के पब में भयंकर मारपीट, सामने आया वीडियो, बिग बॉस कंटेस्टेंट ने काटा बवाल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.