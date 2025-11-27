शादी टलने और पिता की बिगड़ी सेहत के बीच, स्मृति मंधाना का KBC 17 में जाना हुआ कैंसिल

स्मृति मंधाना और अमिताभ बच्चन (सोर्स: X #SmritiMandhana)
Smriti Mandhana Skips KBC 17: क्रिकेटर स्मृति मंधाना के मंगेतर पलाश मुच्छल पर धोखा देने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक लड़की ने पलाश के साथ फ्लर्टी चैट के स्क्रीनशॉट लीक किए थे, जिसके बाद ये खबर फैली की पलाश स्मृति को धोखा दे रहे हैं।
अब ऐसी खबर सामने आई है कि KBC सीजन 17 अपने अब तक के सबसे बड़े एपिसोड के लिए तैयार है, जिसमें इंडिया विमेंस क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाया जाएगा। होस्ट अमिताभ बच्चन ने हाल ही में टीम की मेंबर्स के लिए एक स्पेशल सेगमेंट शूट किया, लेकिन इस खास अवसर पर टीम की वाइस कैप्टन स्मृति मंधाना गायब थीं, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं।
कल यानी बुधवार के शाम को स्मृति मंधाना को अपनी टीम के साथियों के साथ शूट के लिए जाना था लेकिन म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल से अपनी शादी टलने के बाद चल रहे पर्सनल रिजन्स की वजह से वो इसमें शामिल नहीं हो पाईं। बता दें, हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में पहले से ही चल रही थीं और उनकी तस्वीरें ऑनलाइन खूब वायरल हो रही थीं। लेकिन अब स्मृति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स से शादी से पहले की सारी फोटोज हटा दी हैं। हालांकि, पलाश के साथ उनकी पुरानी पोस्ट्स अभी भी नजर आ रही हैं।
स्मृति की गैर मौजूदगी के बाद, आने वाले KBC एपिसोड में एक मजबूत टीम मौजूद है। बता दें, इस एपिसोड में हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, ऋचा घोष, शैफाली वर्मा, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा के साथ टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार शामिल हुए। अमिताभ बच्चन के शो के सेट पर खिलाड़ियों के पहुंचने के वीडियो पहले ही वायरल हो चुके हैं, अब जिससे फैंस के बीच इस खास एपिसोड को देखने का इंतजार बढ़ गया है।
इतना ही नहीं, पलाश की मां अमिता ने बताया कि स्मृति के पिता एक दिन पहले ही बहुत खुश थे और डांस कर रहे थे। साथ ही, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे थे लेकिन बारात की तैयारी करते समय अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। इस घटना के दौरान स्मृति और उनकी ब्राइड्समेड्स ने सोशल मीडिया से शादी की सभी तस्वीरें हटा दीं हैं। जिससे ऐसी खबरें आ रही है कि दोनों परिवार अब सेरेमनी को रीशेड्यूल करने से पहले सेहत को प्राथमिकता दे रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों परिवार जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और स्मृति-पलाश की शादी धूमधाम से संपन्न होगी।
