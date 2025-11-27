शादी टलने और पिता की बिगड़ी सेहत के बीच, स्मृति मंधाना का KBC 17 में जाना हुआ कैंसिल

इतना ही नहीं, पलाश की मां अमिता ने बताया कि स्मृति के पिता एक दिन पहले ही बहुत खुश थे और डांस कर रहे थे। साथ ही, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे थे लेकिन बारात की तैयारी करते समय अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलानी पड़ी। इस घटना के दौरान स्मृति और उनकी ब्राइड्समेड्स ने सोशल मीडिया से शादी की सभी तस्वीरें हटा दीं हैं। जिससे ऐसी खबरें आ रही है कि दोनों परिवार अब सेरेमनी को रीशेड्यूल करने से पहले सेहत को प्राथमिकता दे रहे हैं और उम्मीद है कि दोनों परिवार जल्द ही इस मुश्किल दौर से बाहर निकलेंगे और स्मृति-पलाश की शादी धूमधाम से संपन्न होगी।