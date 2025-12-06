6 दिसंबर 2025,

शनिवार

'बिग बॉस 19' को झेल रहे हैं दर्शक? सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल

Bigg Boss 13 vs Bigg Boss 19: 'बिग बॉस 19' के नए सीजन ने दर्शकों को उतनी उत्सुकता से जोड़ने में नाकाम रही। सलमान खान की होस्टिंग जितनी प्रभावित करने वाली होनी चाहिए थी, वह इस बार दर्शकों को वैसी मजेदार नहीं लगी।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 06, 2025

'बिग बॉस 19' को झेल रहे हैं दर्शक? सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल

Bigg Boss 19 vs Bigg Boss 13 ( सोर्स: X @BiggBoss_Tak)

Bigg Boss 13 vs Bigg Boss 19: रिएलिटी शो 'बिग बॉस' हर साल फैंस के बीच उत्सुकता जगाता है लेकिन कुछ सीजन ऐसे होते हैं जो इतिहास रच देते है, तो वहीं कुछ ऐसे फीके पड़ जाते हैं। बता दें, 'बिग बॉस 19' में अब ग्रैंड फिनाले की तैयारियां चल रही हैं लेकिन इस सीजन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि ये पहले के कुछ सफल सीजन्स की तरह फैंस को बांधे रखने में असफल रहा है।

कई फैंस का मानना है कि इसकी एक बड़ी वजह होस्ट सलमान खान का गेम में कम रूचा दिखना है, तो दूसरी वजह घर के अंदर के रिश्तों की गहराई में कमी हो सकती है, तो आइए जानें की इस सीजन किस चीज में कमी आई है।

सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल

दरअसल, फैंस का मानना है कि जब होस्ट खुद गेम को 'डल' बना देता है, तो ऑडियंस ये मानना ​​बंद कर देती है कि दांव असली हैं। अगर सलमान खान, जो बिग बॉस का चेहरा हैं खुद इंटरेस्टेड नहीं दिखाते, तो ऑडियंस क्यों दिखेगी? कुछ एक-दो एपिसोड को छोड़कर बाकी सब फीके और जबरदस्ती के लगे है, जैसे तान्या को डाटना। बता दें, एक अच्छे होस्ट का काम सिर्फ गलत को डांटना नहीं बल्कि गेम को दिलचस्प बनाए रखना भी होता है और कई बार इस सीजन में ये कमी महसूस की गई।

'बिग बॉस 13' Vs 'बिग बॉस 19'

बता दें, पिछले साल 'बिग बॉस 13' जो साल 29 सितंबर 2019 से 15 फरवरी 2020 तक चला था। इसे फैंस द्वारा काफी पसंद किया गया था। इतना ही नहीं, 'बिग बॉस 13' का चार्म और उसकी जबरदस्त सफलता आज भी याद की जाती है। 'बिग बॉस 13' सीजन की खासियत उसके रिश्तों में थी, जिसने फैंस को इमोशनल कर दिया था।

'सिडनाज' (सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल) की केमिस्ट्री, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का रोमांस, रश्मि देसाई और अरहान खान का ड्रामा, पारस छाबड़ा और माहिरा शर्मा की दोस्ती-कम-रोमांस, और आसिम-सिद्धार्थ, शहनाज-माहिरा और हिमांशी-शेफाली जैसी गहरी दोस्ती। इसके साथ ही दोस्ती, रोमांस, धोखा और दिल टूटने जैसे कई सारे इमोशंस ने 'बिग बॉस 13' को यादगार बना दिया था, जो फैंस को काफी पसंद आई थी।

'बिग बॉस 19' में संघर्षों और इमोशनल उतार-चढ़ाव की कमी

इस बार 'बिग बॉस 19' में ऐसे गहरे रिश्तें, वास्तविक संघर्षों और इमोशनल उतार-चढ़ाव की कमी साफ दिखती है। घर के अंदर के कंटेस्टेंट्स के बीच वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कनेक्शन शायद इस बार नहीं बन पाया, जो फैंस को स्क्रीन से बांधे रखता है। दरअसल, जब घर के सदस्य एक-दूसरे से इतनी गहराई से नहीं जुड़ते, तो उनके झगड़े, हंसी-मजाक या रोमांस भी झूठे लगने लगते हैं।

यही कारण है कि 'बिग बॉस 19' ने फैंस का दिल जीतने में नाकाम रही और कहीं न कहीं रिश्तों की अहमियत भी नहीं पहचान पाई। 'बिग बॉस 19' इस सीजन अपनी पहचान खोते हुए नजर आई है। हांलाकि 'बिग बॉस 13' ने अपने रिश्तों और इमोशन्स को बखूबी फैंस के सामने दिखाया था, जिसे दर्शकों द्वारा अच्छा रिस्पॉस मिला था।

Updated on:

06 Dec 2025 10:39 am

Published on:

06 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Entertainment / TV News / 'बिग बॉस 19' को झेल रहे हैं दर्शक? सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल

