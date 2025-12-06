‘बिग बॉस 19’ को झेल रहे हैं दर्शक? सलमान खान की होस्टिंग और नकली रिश्तों पर उठे सवाल

दरअसल, फैंस का मानना है कि जब होस्ट खुद गेम को 'डल' बना देता है, तो ऑडियंस ये मानना ​​बंद कर देती है कि दांव असली हैं। अगर सलमान खान, जो बिग बॉस का चेहरा हैं खुद इंटरेस्टेड नहीं दिखाते, तो ऑडियंस क्यों दिखेगी? कुछ एक-दो एपिसोड को छोड़कर बाकी सब फीके और जबरदस्ती के लगे है, जैसे तान्या को डाटना। बता दें, एक अच्छे होस्ट का काम सिर्फ गलत को डांटना नहीं बल्कि गेम को दिलचस्प बनाए रखना भी होता है और कई बार इस सीजन में ये कमी महसूस की गई।