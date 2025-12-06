6 दिसंबर 2025,

‘Bigg Boss 19’ के फिनाले से पहले देखिए 18 सीजन के 18 विनर्स की लिस्ट और जानिए प्राइज मनी के बारे में

Bigg Boss Season 1 to 18 Winners List:'बिग बॉस' के 19वें सीजन के ग्रांड फिनाले से पहले ये जानना दिलचस्प होगा कि पिछले 18 सीजनों के विनर्स की लिस्ट क्या रही है और उन्हें कितनी प्राइज मनी मिली।

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Dec 06, 2025

बिग बॉस 19

बिग बॉस 19 (सोर्स: X @BiggBoss_Tak)

Bigg Boss Season 1 to 18 Winners List: रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन अपने फिनाले के बेहद करीब है। 7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' के विनर की घोषणा की जाएगी। साथ ही फैंस के मन में ये सवाल जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि इस बार ट्रॉफी और 50 लाख रुपये की इनामी राशि किसके नाम होगी, तो फिनाले से पहले आइए देखते हैं कि अब तक किन सितारों ने 'बिग बॉस' का खिताब जीता और उन्हें कितनी प्राइज मनी मिली।

बिग बॉस सीजन 1 (2007)
विनर - राहुल रॉय

पहला सीजन मॉडल-एक्टर राहुल रॉय के नाम रहा, जिसे अरशद वारसी द्वारा होस्ट किया गया था। इस सीजन में राहुल को 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी।

बिग बॉस सीजन 2 (2008)
विनर- आशुतोष कौशिक

MTV रोडीज 5.0 विनर रह चुके आशुतोष ने दूसरा सीजन जीता और 1 करोड़ रुपये हासिल किए। इस सीजन की होस्टिंग शिल्पा शेट्टी ने की थी।

बिग बॉस सीजन 3 (2009)
विनर - विंदु दारा सिंह

अमिताभ बच्चन की होस्टिंग वाले तीसरे सीजन में विनर विंदु दारा सिंह थे। उन्हें भी 1 करोड़ रुपये प्राइज मनी दिए गए थे।

बिग बॉस सीजन 4 (2011)
विनर - श्वेता तिवारी

सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए इस पहले सीजन की विजेता टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी थी। साथ ही प्राइज मनी के रूप में उन्हें 1 करोड़ रुपये मिले थे।

बिग बॉस सीजन 5 (2012)
विनर - जूही परमार

सलमान खान और संजय दत्त ने इस सीजन में होस्टिंग की थी और इस पांचवें सीजन में जूही परमार ने जीत दर्ज की। उन्हें प्राइज मनी 1 करोड़ रुपये दी गई।

बिग बॉस सीजन 6 ( 2012)
विनर - उर्वशी ढोलकिया

छठे सीजन की विजेता रही टीवी इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया। उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली।

बिग बॉस सीजन 7 (2013)
विनर- गौहर खान

गौहर खान ने तनीषा मुखर्जी को पछाड़ते हुए सातवें सीजन की जीत अपने नाम की। उन्हें 50 लाख रुपये मिले।

बिग बॉस सीजन 8 ( 2014)
विनर - गौतम गुलाटी

आठवें सीजन में गौतम गुलाटी ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और 50 लाख रुपये जीते। इस सीजन को कुछ समय के लिए फराह खान ने होस्ट किया।

बिग बॉस सीजन 9 (2015-16)
विनर - प्रिंस नरूला

रियलिटी शो की दुनिया के स्टार प्रिंस नरूला ने सीजन 9 में जीत दर्ज की और उन्हें 50 लाख रुपये की राशि दी गई।

बिग बॉस सीजन 10 (2017)
विनर - मनवीर गुर्जर

कॉमनर एंट्री के जरिए शो में आए मनवीर गुर्जर ने बानी जे को हराकर 50 लाख रुपये जीते। वे शो के पहले आम आदमी विजेता बने।

बिग बॉस सीजन 11 (2018)
विनर - शिल्पा शिंदे

'भाभी जी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे ने हिना खान को हराया और 44 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती।

बिग बॉस सीजन 12 (2018)
विनर - दीपिका कक्कड़

दीपिका ने फाइनल में एस. श्रीसंत को हराकर अपनी जीत हासिल की। इस सीजन में उन्हें 30 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली।

बिग बॉस सीजन 13 (2020)
विनर - सिद्धार्थ शुक्ला

फैंस का सबसे फेमस सीजन 'बिग बॉस 13' था। इसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की और 50 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती।

बिग बॉस सीजन 14 (2021)
विनर - रुबीना दिलाइक

रुबीना दिलाइक ने फैंस के भारी समर्थन के साथ 36 लाख रुपये की प्राइज मनी जीतकर जीत दर्ज की थी।

बिग बॉस सीजन 15 (2021)
विनर - तेजस्वी प्रकाश

तेजस्वी प्रकाश ने प्रतीक सहजपाल को हराया और 40 लाख रुपये लेकर शो की विजेता बनीं।

बिग बॉस सीजन 16 (2023)
विनर - एमसी स्टैन

रैपर एमसी स्टैन ने शिव ठाकरे से ज्यादा वोट पाकर खिताब जीता और 31.8 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती।

बिग बॉस सीजन 17 (2024)
विनर - मुनव्वर फारूकी

सीजन 17 में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी विजेता बने और 50 लाख रुपये लेकर ट्रॉफी अपने नाम की।

बिग बॉस सीजन 18 (2025)
विनर - करण वीर मेहरा

18वें सीजन में करण वीर मेहरा विजेता बने और उन्हें भी 50 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली।

बता दें, अब सबकी नजरें बिग बॉस 19 के फिनाले पर है। इतिहास के इन 18 विजेताओं के बाद अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 'बिग बॉस 19 ' की ट्रॉफी कौन जीतकर इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ता है। ग्रैंड फिनाले में बस एक दिन बचे हैं और दर्शकों की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, इस बार कौन बनेगा बिग बॉस 19 का चैंपियन?

