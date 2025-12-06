‘Bigg Boss 19’ के फिनाले से पहले देखिए 18 सीजन के 18 विनर्स की लिस्ट और जानिए प्राइज मनी के बारे में

Bigg Boss Season 1 to 18 Winners List: रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन अपने फिनाले के बेहद करीब है। 7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' के विनर की घोषणा की जाएगी। साथ ही फैंस के मन में ये सवाल जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि इस बार ट्रॉफी और 50 लाख रुपये की इनामी राशि किसके नाम होगी, तो फिनाले से पहले आइए देखते हैं कि अब तक किन सितारों ने 'बिग बॉस' का खिताब जीता और उन्हें कितनी प्राइज मनी मिली।