‘Bigg Boss 19’ के फिनाले से पहले देखिए 18 सीजन के 18 विनर्स की लिस्ट और जानिए प्राइज मनी के बारे में

बिग बॉस 19 (सोर्स: X @BiggBoss_Tak)
Bigg Boss Season 1 to 18 Winners List: रियलिटी शो 'बिग बॉस' का 19वां सीजन अपने फिनाले के बेहद करीब है। 7 दिसंबर को 'बिग बॉस 19' के विनर की घोषणा की जाएगी। साथ ही फैंस के मन में ये सवाल जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि इस बार ट्रॉफी और 50 लाख रुपये की इनामी राशि किसके नाम होगी, तो फिनाले से पहले आइए देखते हैं कि अब तक किन सितारों ने 'बिग बॉस' का खिताब जीता और उन्हें कितनी प्राइज मनी मिली।
पहला सीजन मॉडल-एक्टर राहुल रॉय के नाम रहा, जिसे अरशद वारसी द्वारा होस्ट किया गया था। इस सीजन में राहुल को 1 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी।
MTV रोडीज 5.0 विनर रह चुके आशुतोष ने दूसरा सीजन जीता और 1 करोड़ रुपये हासिल किए। इस सीजन की होस्टिंग शिल्पा शेट्टी ने की थी।
अमिताभ बच्चन की होस्टिंग वाले तीसरे सीजन में विनर विंदु दारा सिंह थे। उन्हें भी 1 करोड़ रुपये प्राइज मनी दिए गए थे।
सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए इस पहले सीजन की विजेता टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी थी। साथ ही प्राइज मनी के रूप में उन्हें 1 करोड़ रुपये मिले थे।
सलमान खान और संजय दत्त ने इस सीजन में होस्टिंग की थी और इस पांचवें सीजन में जूही परमार ने जीत दर्ज की। उन्हें प्राइज मनी 1 करोड़ रुपये दी गई।
छठे सीजन की विजेता रही टीवी इंडस्ट्री की फेमस अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया। उन्हें 50 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली।
गौहर खान ने तनीषा मुखर्जी को पछाड़ते हुए सातवें सीजन की जीत अपने नाम की। उन्हें 50 लाख रुपये मिले।
आठवें सीजन में गौतम गुलाटी ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया और 50 लाख रुपये जीते। इस सीजन को कुछ समय के लिए फराह खान ने होस्ट किया।
रियलिटी शो की दुनिया के स्टार प्रिंस नरूला ने सीजन 9 में जीत दर्ज की और उन्हें 50 लाख रुपये की राशि दी गई।
कॉमनर एंट्री के जरिए शो में आए मनवीर गुर्जर ने बानी जे को हराकर 50 लाख रुपये जीते। वे शो के पहले आम आदमी विजेता बने।
'भाभी जी घर पर हैं' फेम शिल्पा शिंदे ने हिना खान को हराया और 44 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती।
दीपिका ने फाइनल में एस. श्रीसंत को हराकर अपनी जीत हासिल की। इस सीजन में उन्हें 30 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली।
फैंस का सबसे फेमस सीजन 'बिग बॉस 13' था। इसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस की ट्रॉफी अपने नाम की और 50 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती।
रुबीना दिलाइक ने फैंस के भारी समर्थन के साथ 36 लाख रुपये की प्राइज मनी जीतकर जीत दर्ज की थी।
तेजस्वी प्रकाश ने प्रतीक सहजपाल को हराया और 40 लाख रुपये लेकर शो की विजेता बनीं।
रैपर एमसी स्टैन ने शिव ठाकरे से ज्यादा वोट पाकर खिताब जीता और 31.8 लाख रुपये की प्राइज मनी जीती।
सीजन 17 में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी विजेता बने और 50 लाख रुपये लेकर ट्रॉफी अपने नाम की।
18वें सीजन में करण वीर मेहरा विजेता बने और उन्हें भी 50 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली।
बता दें, अब सबकी नजरें बिग बॉस 19 के फिनाले पर है। इतिहास के इन 18 विजेताओं के बाद अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 'बिग बॉस 19 ' की ट्रॉफी कौन जीतकर इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ता है। ग्रैंड फिनाले में बस एक दिन बचे हैं और दर्शकों की नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, इस बार कौन बनेगा बिग बॉस 19 का चैंपियन?
