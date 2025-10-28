जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच माही विज का छलका दर्द, बोलीं- 15 दिन से अपने बच्चों से दूर हूं…

माही विज अक्सर अपने तीनों बच्चों के साथ वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं। साथ ही वह अपने काम की जानकारी भी अपने फैंस को दिन पर दिन देती रहती हैं। ऐसा ही एक पोस्ट माही ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों से दूरी को याद कर आई लव यू कहा है। माही ने कहा, "मेरा आज लखनऊ में आखिरी दिन है और कल मैं अपने बच्चों के पास चली जाउंगी। मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूं। मैं 15 दिन से उनसे दूर हूं। अब मुझसे अपने बच्चो को गले लगाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे मेरी खुशी, राजवीर और तारा। सभी से मैं बहुत प्यार करती हूं।" उनका ये पोस्ट देखते- देखते वायरल हो गया है।