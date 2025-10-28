जय भानुशाली से तलाक की खबरों के बीच माही विज का छलका दर्द, बोलीं- 15 दिन से अपने बच्चों से दूर हूं…

माही विज और जय भानुशाली
Jay Bhanushali and Mahhi Vij Divorce: टीवी के फेमस कपल जय भानुशाली और माही विज ने अपनी राहे हमेशा-हमेशा के लिए अलग कर ली है। खबर है कि दोनों ने काफी समय पहले ही तलाक की अर्जी दी थी और अगस्त में कपल का तलाक भी कंफर्म हो चुका है। जैसे ही ये खबर आई हर कोई हैरान रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर क्यों कपल ने अपना प्यार भरा रिश्ता तोड़ लिया। अब तलाक की खबरों के बीच ही माही विज ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है। जिसमें वह काफी इमोशनल नजर आईं और उन्होंने अपने बच्चों से दूरी को याद किया है।
माही विज अक्सर अपने तीनों बच्चों के साथ वीडियो और फोटो शेयर करती रहती हैं। साथ ही वह अपने काम की जानकारी भी अपने फैंस को दिन पर दिन देती रहती हैं। ऐसा ही एक पोस्ट माही ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने बच्चों से दूरी को याद कर आई लव यू कहा है। माही ने कहा, "मेरा आज लखनऊ में आखिरी दिन है और कल मैं अपने बच्चों के पास चली जाउंगी। मैं उन्हें बहुत याद कर रही हूं। मैं 15 दिन से उनसे दूर हूं। अब मुझसे अपने बच्चो को गले लगाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे मेरी खुशी, राजवीर और तारा। सभी से मैं बहुत प्यार करती हूं।" उनका ये पोस्ट देखते- देखते वायरल हो गया है।
माही विज ने अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में जय भानुशाली का नाम नहीं लिया और लोग इसी को लेकर कमेंट कर रहे हैं और तलाक की खबरों पर बात कर रहे हैं। लोगों को कहना है कि माही की जिंदगी में केवल बच्चे ही नहीं बल्कि पति जय भी हैं अगर सब कुछ ठीक होता तो वह जय का नाम भी लेतीं, पर उन्होंने केवल अपने बच्चों का नाम लिया है।
वहीं, लोगों को लगा था कि माही अपने डाइवोर्स रुमर्स पर चुप्पी तोड़ेंगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भी लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जय और माही ने साल 2010 में शादी की थी। अब 15 साल की शादी के बाद जय और माही का रिश्ता टूट चुका है।
बता दें, कुछ समय पहले ही माही विज से तलाक और सेपरेशन पर बयान दिया था उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा है भी, तो मैं आपको क्यों बताऊं? क्या आप मेरे अंकल हैं? क्या आप मेरे वकील की फीस देंगे? लोग किसी के तलाक या सेपरेशन को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाते हैं? मैं देखती हूं कि लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, ‘माही तो ठीक है, जय ऐसा है’। फिर कोई और लिखता है, ‘जय अच्छा है, माही ही ऐसी है"। वे बस किसी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। क्या आपको सच पता भी है? आपको क्या पता? लोग तलाक और सिंगल मदर को अलग तरह से देखते हैं।
बड़ी खबरेंView All
TV न्यूज
मनोरंजन
ट्रेंडिंग