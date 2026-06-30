30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विहिप ने चंपत राय से पल्ला झाड़ा, RSS और केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या के राम मंदिर में चंदा गबन मामले से विश्व हिंदू परिषद ने खुद को अलग कर लिया है। परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि चंपत राय से अब हमारा कोई संबंध नहीं है। आरएसएस या केंद्र सरकार पर जवाबदेही थोपना गलत होगा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jun 30, 2026

Ram Mandir Donation Scam News

विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। (फाइल फोटो: पत्रिका)

Ram Mandir Donation Embezzlement Case : अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामला देश और दुनिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। इस मामले में बार बार नाम आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बावजूद बवाल नहीं थमा है। उनके खिलाफ अयोध्या के वकीलों के विरोध के स्वर मुखर होने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि मंदिर चलाना हमारा काम नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में यह बात कही है।

राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज की जांच तेज

उन्होंने कहा कि आरएसएस या केंद्र सरकार पर जवाबदेही थोपना गलत होगा। खास बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं,जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए दान की सुनियोजित चोरी का खुलासा होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज की जांच तेज हो गई है।

चंपत राय के उठाए गए कदमों से खुद को अलग कर लिया

अयोध्या राम मंदिर में दान की कथित चोरी और हेराफेरी को लेकर मचे हंगामे और जवाबदेही पर उठे सवालों के कुछ दिनों बाद, विश्व हिंदू परिषद ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के प्रमुख के तौर पर अपने वरिष्ठ नेता चंपत राय के उठाए गए कदमों से खुद को अलग कर लिया है। विहिप ने दान चुराने की व्यापक जांच करवाने की भी मांग की है।

वीएचपी, राम मंदिर ट्रस्ट के हालिया फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेती

आलोक कुमार ने इंटरव्यू में कहा कि वीएचपी, राम मंदिर ट्रस्ट के हालिया फैसलों की जिम्मेदारी नहीं लेती है। उन्होंने यह भी साफ किया कि राम जन्मभूमि आंदोलन में विहिप की भूमिका तब खत्म हो गई थी, जब उस जगह पर मंदिर बनाने का मकसद पूरा हो गया था।

अब हमारी भूमिका खत्म हो गई है : आलोक कुमार

उन्होंने कहा,' अब हमारी भूमिका खत्म हो गई है। देश के किसी भी हिस्से में मंदिर बनाना या उनका प्रबंधन करना विश्व हिंदू परिषद का काम नहीं है। यह काम ट्रस्ट संभालेगा और ट्रस्ट ही अपनी सभी गतिविधियों की जिम्मेदारी उठाएगा। मैं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव के रूप में श्री चंपत राय के कार्यों से खुद को अलग करता हूं।'

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अयोध्या फैसला

भारतीय जनता पार्टी

राम मंदिर

religion

Updated on:

30 Jun 2026 01:19 pm

Published on:

30 Jun 2026 01:17 pm

Hindi News / National News / राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विहिप ने चंपत राय से पल्ला झाड़ा, RSS और केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा- शहीद सैनिकों की नहीं दी थी जानकारी

Congress General Secretary KC Venugopal
राष्ट्रीय

कर्नाटक में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, CM डीके शिवकुमार ने की शुरुआत

CM DK Shivkumar
राष्ट्रीय

BJP Leader Murder Case: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कोरिया, कहा- हम क्षत्रिय हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, हमें बदला लेना आता है

BJP leader murder case
कोरीया

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर नरेंद्र मोदी क्यों है चुप? कांग्रेस ने उठाए सवाल

Congress attacks PM Modi
राष्ट्रीय

Ram Mandir donations: ‘राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी गई होती’, चंपत राय पर ओवैसी का बड़ा हमला

asaduddin owaisi bijnor up 2027 election alliance statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.