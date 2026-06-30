राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विहिप ने चंपत राय से पल्ला झाड़ा, RSS और केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट

Ram Mandir Donation Embezzlement Case : अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामला देश और दुनिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। इस मामले में बार बार नाम आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बावजूद बवाल नहीं थमा है। उनके खिलाफ अयोध्या के वकीलों के विरोध के स्वर मुखर होने के बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने पल्ला झाड़ते हुए कह दिया है कि मंदिर चलाना हमारा काम नहीं है। विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में यह बात कही है।