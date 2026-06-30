लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा- शहीद सैनिकों की नहीं दी थी जानकारी

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल (फोटो- एएनआई)
Congress: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 शहीद जवानों के नाम जारी होने पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर लोकसभा में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। वहीं लोकसभा स्पीकर से रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।
कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की जनता से झूठ बोला। यह एक स्पष्ट और सुनियोजित झूठ था, जिसका उद्देश्य सदन को गुमराह करना था।
कांग्रेस नेता ने लिखा कि जुलाई 2025 में उन्होंने यह कैसे कह दिया कि ऑपरेशन में कोई भी भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ, जबकि एक वर्ष बाद स्वयं सशस्त्र बलों ने घोषणा की कि इस अभियान में हमारे 6 जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया?
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह उन 6 शहीदों के परिवारों और पूरे भारतीय सशस्त्र बलों का गंभीर अपमान है कि देश की जनता को उनके साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान के बारे में सच नहीं बताया गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि वे हमारे देश की रक्षा करते हुए, दुश्मनों का सामना करते हुए शहीद हुए, लेकिन स्वयं को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार ने उनकी शहादत के बारे में देश से सच्चाई छिपाई।
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय परंपराओं के अनुसार, यदि कोई मंत्री सदन को गुमराह करता है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता है, तो यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन (Breach of Privilege) माना जाता है और सदन की अवमानना के समान है। इसी संदर्भ में मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।
|नाम
|यूनिट
|तारीख
|लांस नायक दिनेश कुमार
|5 फील्ड रेजिमेंट
|07 मई
|एवीएटर मोहम्मद मुर्तज़ा नायक
|851 लाइट रेजिमेंट
|09 मई
|सार्जेंट सुरेंद्र कुमार, वायु सेना पदक (वायु सेना पदक)
|39 विंग (भारतीय वायु सेना)
|10 मई
|सूबेदार मेजर पवन कुमार
|मुख्यालय, 10 इन्फैंट्री ब्रिगेड
|10 मई
|राइफलमैन सुनील कुमार, वीर चक्र (वीर चक्र)
|4 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फैंट्री
|10 मई
|हवलदार सुनील कुमार सिंह
|237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी
|06 जून
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