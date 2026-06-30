लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा- शहीद सैनिकों की नहीं दी थी जानकारी

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसदीय परंपराओं के अनुसार, यदि कोई मंत्री सदन को गुमराह करता है या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाता है, तो यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन (Breach of Privilege) माना जाता है और सदन की अवमानना के समान है। इसी संदर्भ में मैंने माननीय लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर रक्षा मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया है।