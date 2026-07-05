मोदी कैबिनेट फेरबदल: निर्मला सीतारमण की जगह पीयूष गोयल बन सकते है वित्त मंत्री, जानें वजह

Modi Cabinet Reshuffle 2026: मोदी कैबिनेट में फेरबदल को लेकर अटकलें तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले बदलाव हो सकता है। इसमें कई नेताओं की छुट्टी हो सकती है, जबकि कई नेताओं के विभाग भी बदला जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, निर्मला सीतारमण का विभाग बदला जा सकता है। वित्त मंत्रालय की जगह उन्हें अन्य विभाग मिल सकता है।