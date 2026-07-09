बिहार में आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद निरीक्षक के 5 ठिकानों पर छापेमारी, EOU ने कसा शिकंजा

बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग (EOU) ने आज गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अंकेश कुमार गोंड के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को FIR दर्ज की गई थी। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) और धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है। विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। इसके बाद सभी टीमों ने एक साथ संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।