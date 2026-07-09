बिहार में आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्पाद निरीक्षक के 5 ठिकानों पर छापेमारी, EOU ने कसा शिकंजा

बिहार में उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड खिलाफ छापेमारी (IANS)
EOU Raid Excise Inspector: बिहार के सिवान में तैनात उत्पाद निरीक्षक अंकेश कुमार गोंड के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। EOU की टीम ने अधिकारी के पांच अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अधिकारी के पास उनकी आय से करीब 202% अधिक संपत्ति मौजूद है।
बिहार पुलिस मुख्यालय के आर्थिक अपराध प्रभाग (EOU) ने आज गुरुवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि अंकेश कुमार गोंड के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बुधवार को FIR दर्ज की गई थी। यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) और धारा 13(1)(बी) के तहत दर्ज किया गया है। विशेष न्यायालय (निगरानी), पटना से तलाशी वारंट मिलने के बाद पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में पांच अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। इसके बाद सभी टीमों ने एक साथ संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की।
इन पांच ठिकानों पर हुई छापेमारी
EOU की कार्रवाई गुरुवार सुबह तक जारी रही। टीम ने सभी स्थानों से महत्वपूर्ण दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी है।
आर्थिक अपराध प्रभाग के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि आरोपी अधिकारी ने अपनी वैध आय से 2 करोड़ 36 लाख 31 हजार रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है। यह संपत्ति उनकी ज्ञात आय से लगभग 201.97 प्रतिशत अधिक बताई जा रही है। जांच एजेंसी अब अधिकारी के बैंक खातों, निवेश, चल-अचल संपत्तियों, व्यवसायिक गतिविधियों और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है।
EOU की टीम सिवान स्थित उत्पाद विभाग के कार्यालय और बैरक परिसर में भी रिकॉर्ड खंगाल रही है। अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई जारी है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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