बिहार में सत्ता परिवर्तन की उलटी गिनती: 10 अप्रैल को नीतीश कुमार लेंगे शपथ, 12 को एनडीए की बैठक, 15 को नई सरकार!

Bihar Politics मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण के बाद पटना में एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि नए मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। हालांकि, इससे पहले 10 अप्रैल को ही दिल्ली में बीजेपी की एक हाई-लेवल बैठक प्रस्तावित है, जिसमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक, खरमास समाप्त होने के बाद 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस समारोह में अमित शाह सहित भाजपा के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं।