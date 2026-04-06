मां-बाप ने 10 दिन पहले भेजा हॉस्टल, आज मिली लाश! बिहार में 5 साल के छात्र की गला रेतकर हत्या

आशु के पिता धनंजय कुमार और उसके मामा राहुल कुमार ने बताया कि जब उन्होंने बच्चे को देखा, तो उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे, जो किसी धारदार हथियार से किए गए हमले की ओर इशारा कर रहे थे। इसके अलावा मासूम बच्चे की आंखों और पेट पर भी चाकू से वार किए गए थे। घबराहट में, उसे पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद पटना ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि हॉस्टल परिसर के अंदर की गई एक सोची-समझी हत्या थी।