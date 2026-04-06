गोपालगंज में रिश्तों का खौफनाक अंत: प्रेम प्रसंग से नाराज़ पिता ने बेटी को टेबल फैन से पीट-पीटकर मार डाला

​पुलिस के अनुसार, गौरा गांव निवासी जनार्दन कमकर की 22 वर्षीय पुत्री मोनिका कुमारी का एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसको लेकर पिछले कई महीनों से घर में विवाद चल रहा था। मोनिका बी.ए. की छात्रा थी। रविवार की रात इसी बात को लेकर पिता और बेटी के बीच तीखी बहस हुई। आरोप है कि गुस्से में आकर जनार्दन कमकर ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद उन्होंने घर में रखे लोहे के टेबल फैन से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।