नाबालिग प्रेम से शुरू हुई कहानी: शादी, फरारी और फिर प्रेमी संग बस गई मुन्नी, अब संदिग्ध मौत

बेटी के घर लौटने के बाद हमने उसकी इच्छा के खिलाफ उसकी शादी अपने समाज में दूसरी जगह कर दी। उसका पति एक लग्जरी बस में खलासी का काम करता था, लेकिन दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं रहे। शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरी बेटी उसे छोड़कर दोबारा घर से फरार हो गई। पिता के अनुसार, बाद में पता चला कि वह अपने पूर्व प्रेमी रोहित तिवारी के साथ भाग गई है और दोनों हरियाणा में रहने लगे। वहीं उन्होंने आपस में शादी भी कर ली। इसके बाद हम लोगों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। करीब सात महीने पहले जानकारी मिली कि बेटी गर्भवती है। इस खुशी के मौके पर हम लोग समय-समय पर बेटी और उसके ससुराल में सामान भी भेजते थे।