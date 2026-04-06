नालंदा में NIA और ATS की बड़ी रेड; 6 ठिकानों पर 100 अफसर कर रहे जांच, AK-47 कारतूस कांड से जुड़े हैं तार

सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी मोहम्मद परवेज आलम से जुड़े एक मामले से जुड़ी है, जिसे चार महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। 18 दिसंबर 2025 को परवेज को जमशेदपुर के चार अन्य युवकों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने उनके पास से AK-47 के 153 कारतूस और चीन में बनी एक पिस्तौल बरामद की थी। जांच एजेंसियों को शक है कि इस गन हाउस का इस्तेमाल अवैध गोला-बारूद की गैर-कानूनी आवाजाही और सप्लाई चेन को आसान बनाने के लिए एक माध्यम के तौर पर किया जा रहा था।