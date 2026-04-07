मुजफ्फरपुर रिश्वत कांड: अपर थानाध्यक्ष 20 हजार रिश्वत मांग, 5 हजार लेते वीडियो वायरल, सस्पेंड

शत्रुघ्न राम के अनुसार, थाने पर मौजूद एक व्यक्ति ने उनके भाई को छुड़ाने के लिए 20 हजार रुपये की मांग की। जब उन्होंने बताया कि उनके पास सिर्फ 5 हजार रुपये ही हैं, तो उस व्यक्ति ने वही राशि लेकर अपर थानाध्यक्ष को दे दी। इसके बाद उन्हें अगले दिन दोपहर 2 बजे कोर्ट पहुंचने के लिए कहा गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो वायरल करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे अपने परिजनों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि, बाद में उनका मोबाइल फोन चोरी हो गया, जिसके बाद यही वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। शत्रुघ्न राम ने यह भी आरोप लगाया कि वीडियो वायरल होने के बाद उन पर मामले को मैनेज करने का दबाव बनाया जा रहा था।