सावन का सत्कार – 3, अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है हाटकेश्वर महादेव मंदिर

मंदिर की जटिल नक्काशी में नौ ग्रह, नृत्य करती अप्सराएं, पुष्पों की आकृतियां, हिंदू धर्म के देवी-देवता, पुराण, रामायण और महाभारत के दृश्य चित्रित हैं। नक्काशी काफी बारीक है। ये श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। गर्भगृह की छत से एक विशाल शिखर आसमान की ओर ऊंचाई पर दिखाई देता है, जहां पूर्व की ओर मुख वाला यह मंदिर एक ऊंची दीवार से घिरा है, जिसके ऊपर तीन गोल गुंबद मौजूद हैं। उनके बीच-बीच में सपाट हिस्से हैं। मंदिर परिसर में प्राचीन काशीविश्वेश्वर शिव मंदिर, स्वामीनारायण एवं जैन मंदिर भी शामिल हैं।