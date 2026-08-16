मोरबी जिले में ट्रांसमिशन लाइन से प्रभावित किसानों को मिलेगा अधिक मुआवजा

मोरबी. जिले में ट्रांसमिशन लाइन के कार्य से प्रभावित किसानों को अधिक मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार के 4 जुलाई 2026 के नए प्रस्ताव के तहत पहली बार मार्केट रेट कमेटी (एमआरसी) की बैठक आयोजित की गई। जिला कलक्टर स्वप्निल खरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभावित जमीनों के नए भाव निर्धारित किए गए।

जिला कलक्टर स्वपनिल खरे ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि हलवद तहसील के वेगड़वाव गांव में किसान प्रतिनिधियों, कंपनी प्रतिनिधियों और मूल्यांकनकर्ताओं की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से करीब 15 सर्वे नंबरों के भाव तय किए गए। कलक्टर, कंपनी और किसानों के मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा बंद लिफाफों में दिए गए भावों में से लॉटरी पद्धति से यादृच्छिक रूप से दो पर्चियां चुनी गईं और इसी आधार पर बाजार दर निर्धारित की गई।