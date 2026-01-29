पार्थ और जय पवार कौन हैं? जिन पर है पिता अजित पवार के ‘पावरफुल’ साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी

अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में किस्मत आजमा चुके है। पार्थ ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल (Maval) सीट से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। हालांकि, इस चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से पार्थ ने सक्रिय चुनावी राजनीति से थोड़ी दूरी बना ली थी। वे किसी भी निर्वाचित पद या पार्टी के बड़े ओहदे पर नहीं हैं। पिछले कुछ समय में उनका नाम पुणे के विवादित जमीन सौदे के कारण चर्चा में आया था, लेकिन वे सार्वजनिक जीवन में कम ही दिखाई देते हैं।