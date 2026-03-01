टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने फैंस से मांगी माफी, बोलीं- ‘कल रात जो हुआ…’

ईशा सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ फैंस के साथ नाराज अंदाज में बात करती दिखाई दीं। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उनके व्यवहार को लेकर आलोचना की और इसे फैंस के प्रति असम्मानजनक बताया। विवाद बढ़ने के बाद अभिनेत्री ने खुद आगे आकर सफाई दी और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी पिछली रात हुआ, वह सही नहीं था और अगर उनके व्यवहार से किसी को बुरा लगा हो तो वह दिल से माफी चाहती हैं।