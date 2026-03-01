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टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने फैंस से मांगी माफी, बोलीं- ‘कल रात जो हुआ…’

Eisha Singh Apology: ईशा सिंह ने हाल ही में अपने व्यवहार को लेकर फैंस से माफी मांगी। एक वायरल वीडियो में उन्हें कुछ प्रशंसकों के साथ नाराज होते देखा गया था। अब अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि पिछली रात जो हुआ, वो गलत था और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।

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मुंबई

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Anshika Kasana

Mar 16, 2026

eisha singh apology

टीवी एक्ट्रेस ईशा सिंह ने फैंस से मांगी माफी। (फोटो सोर्स: IMDb)

Eisha Singh Apology: बिग बॉस के सीजन 18 की कंटेस्टेंट रह चुकीं और 'इश्क़ का रंग सफेद' फेम एक्ट्रेस ईशा सिंह ने हाल ही में अपने व्यवहार को लेकर फैंस से माफी मांगी। एक वायरल वीडियो में उन्हें कुछ प्रशंसकों के साथ नाराज होते देखा गया था। अब अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर सफाई देते हुए कहा कि पिछली रात जो हुआ, वो गलत था और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था।

वायरल वीडियो के बाद उठे सवाल

ईशा सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कुछ फैंस के साथ नाराज अंदाज में बात करती दिखाई दीं। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने उनके व्यवहार को लेकर आलोचना की और इसे फैंस के प्रति असम्मानजनक बताया। विवाद बढ़ने के बाद अभिनेत्री ने खुद आगे आकर सफाई दी और अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी पिछली रात हुआ, वह सही नहीं था और अगर उनके व्यवहार से किसी को बुरा लगा हो तो वह दिल से माफी चाहती हैं।

सोशल मीडिया पर दी सफाई

इस पूरे विवाद के बाद ईशा सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैंस को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि उनका किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था और वह अपने प्रशंसकों का सम्मान करती हैं। अभिनेत्री ने बताया कि कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिनमें इंसान का व्यवहार वैसा नहीं रह पाता जैसा होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस घटना से सीख लेंगी और आगे अपने फैंस के साथ और बेहतर तरीके से पेश आने की कोशिश करेंगी।

फैंस के लिए जताया आभार

ईशा सिंह ने अपने संदेश में यह भी कहा कि उनके करियर में फैंस का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा अपने समर्थकों के प्यार और समर्थन के लिए आभारी रहेंगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वह अपने प्रशंसकों की भावनाओं की कद्र करती हैं और उन्हें दुख पहुंचाना उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। इसी वजह से उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगना जरूरी समझा।

गौरतलब है कि ईशा सिंह रियलिटी शो बिग बॉस के बाद से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में यह घटना चर्चा का विषय बन गई, लेकिन उनकी माफी के बाद कई फैंस ने उन्हें समर्थन भी दिया है।

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Published on:

16 Mar 2026 07:29 pm

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