अजित पवार प्लेन क्रैश: अधूरी रह गई ‘दादा’ की ये 2 बड़ी ख्वाहिशें, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा शून्य

राजनीति में आने वाला हर कार्यकर्ता सीढ़ियां चढ़कर शिखर तक पहुंचना चाहता है। कोई नगरसेवक से विधायक बनना चाहता है, तो कोई मंत्री से मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र की राजनीति में चार दशकों तक धाक जमाने वाले अजित पवार की भी कुछ ऐसी ही महत्वाकांक्षाएं थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बारामती के पास हुए विमान हादसे ने न केवल एक कद्दावर नेता को हमसे छीन लिया, बल्कि उनके उन दो बड़े सपनों को भी हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया, जिनका इंतजार पूरा महाराष्ट्र कर रहा था।