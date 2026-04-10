14 साल की उम्र में जबरन कराई शादी, ससुराल में हुआ शारीरिक शोषण, परेशान लड़की ने दी जान

पुलिस निरीक्षक ने आगे कहा कि लड़की नाबालिग थी और उसे कई तरह के घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया। कम उम्र होने के कारण वह इस दबाव को सहन नहीं कर सकी। उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे उकसाया। लगातार हो रहे उत्पीड़न के कारण उसने आत्महत्या कर ली। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। इनमें पति और ससुर शामिल हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।