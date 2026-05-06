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बंगाल के बाद पंजाब जीतने की तैयारी, झालमुड़ी के बाद बीजेपी का फोकस मक्के की रोटी-सरसों का साग

Punjab Assembly Election 2027: पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद अब बीजेपी की नज़र अगले साल पंजाब में होने वाले चुनाव पर है।

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चंडीगढ़ पंजाब

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Tanay Mishra

May 06, 2026

Jhalmuri and Makke Ki Roti-Sarso Ka Saag

Jhalmuri and Makke Ki Roti-Sarso Ka Saag

पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Election) में बीजेपी (BJP) ने इतिहास रचते हुए शानदार जीत हासिल की। 206 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी को भारी बहुमत मिला है जिससे पहली बार राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने न सिर्फ 200 का आंकड़ा पार किया, बल्कि वर्तमान सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को भी उनके ही गढ़ में हराया। बंगाल के बाद अब बीजेपी की नज़र 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Election) पर है।

बीजेपी का 'मिशन पंजाब'

यूं तो अगले साल उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी लगातार तीसरी जीत हासिल करना चाहेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के नेतृत्व में यूपी का गढ़ बचाना बीजेपी के लिए अहम प्राथमिकता रहेगी, लेकिन पंजाब में भी कमल खिलाने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाएगी।

झालमुड़ी के बाद बीजेपी का फोकस मक्के की रोटी-सरसों का साग

बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई। झालमुड़ी के बाद बीजेपी का फोकस 'मक्के की रोटी-सरसों का साग' पर रहेगा, जो पंजाबियों का पसंदीदा भोजन है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें झालमुड़ी के ऊपर कमल के साथ 2026 लिखा है और मक्के की रोटी-सरसों का साग के ऊपर कमल के साथ 2026 लिखा है। इस पोस्ट के ज़रिए बग्गा ने बीजेपी के 'मिशन पंजाब' की ओर इशारा किया है।

पिछले चुनाव में कैसा रहा था बीजेपी का प्रदर्शन?

पंजाब में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा था। बीजेपी ने 73 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत मिली थी। वहीं एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल और पंजाब लोक कांग्रेस तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे

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संबंधित विषय:

Assembly Elections 2026

भारतीय जनता पार्टी

Published on:

06 May 2026 01:35 pm

Hindi News / National News / बंगाल के बाद पंजाब जीतने की तैयारी, झालमुड़ी के बाद बीजेपी का फोकस मक्के की रोटी-सरसों का साग

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