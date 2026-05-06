बंगाल के बाद पंजाब जीतने की तैयारी, झालमुड़ी के बाद बीजेपी का फोकस मक्के की रोटी-सरसों का साग

बंगाल चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने झारग्राम में झालमुड़ी खाई थी, जिसकी काफी चर्चा हुई। झालमुड़ी के बाद बीजेपी का फोकस 'मक्के की रोटी-सरसों का साग' पर रहेगा, जो पंजाबियों का पसंदीदा भोजन है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा (Tajinder Bagga) ने तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर की है, जिसमें झालमुड़ी के ऊपर कमल के साथ 2026 लिखा है और मक्के की रोटी-सरसों का साग के ऊपर कमल के साथ 2026 लिखा है। इस पोस्ट के ज़रिए बग्गा ने बीजेपी के 'मिशन पंजाब' की ओर इशारा किया है।