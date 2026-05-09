9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दोस्तों की बेरहमी ने तोड़ दिया डांसर बनने का सपना, शराब पार्टी के बाद पीटकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा, कटे मिले दोनों पैर

Delhi Railway Track Incident: दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर 24 साल के युवक के दोनों पैर ट्रेन से कट गए। पीड़ित ने दोस्तों पर शराब पार्टी के बाद मारपीट कर रेलवे ट्रैक पर छोड़ने का आरोप लगाया है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Harshita Saini

May 09, 2026

Delhi Railway Track Incident

दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर हादसे में युवक के कटे दोनों पैर (फोटो-AI)

Delhi Railway Track Incident: दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से एक बहुत दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 24 साल का युवक ट्रेन की चपेट में आने से अपने दोनों पैर गंवा बैठा। शुरुआती जांच में इसे हादसा माना जा रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर अब मामला मारपीट और साजिश की तरफ बढ़ता दिख रहा है। पुलिस के अनुसार युवक के साथ उसके दोस्तों ने ट्रेन हादसे से पहले बेरहमी से मारपीट की थी। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और परिवार सदमे में है।

युवक ने दिए दो अलग-अलग बयान

पुलिस के अनुसार युवक दिल्ली के मुंकदपुर इलाके का रहने वाला है। जांच के दौरान युवक ने दो अलग-अलग बयान दिए। शुरुआती बयान में उसने कहा था कि वह दोस्तों के साथ शराब पी रहा था और नशे के कारण बेहोश हो गया था। बाद में पांच मई को दर्ज नए बयान में युवक ने बताया कि समयपुर बादली के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में शराब पार्टी कर रहे थे, जहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद हमला किया गया।

सीसीटीवी फुटेज से बढी जांच

पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया कि फुटेज में युवक के साथ मारपीट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले युवक को मुक्के और लात से पीटा गया, फिर बाइक से नीचे गिराकर दोबारा हमला किया गया। बाद में वह ट्रैक के पास अर्धनग्न हालत में मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच टीम CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही जिन दोस्तों पर आरोप लगे हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है।

डांसर बनने का सपना टूटा

पीड़ित के परिवार ने बताया कि युवक डांस में बहुत अच्छा था और भविष्य में प्रोफेशनल डांसर बनना चाहता था। लेकिन इस हादसे ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। परिजनों ने यह भी बताया कि युवक 25 अप्रैल की रात यह कहकर घर से निकला था कि वह पार्टी में जा रहा है। देर रात जब उसके भाई ने फोन किया तो मोबाइल बंद मिला। परिवार पूरी रात परेशान रहा और सुबह पुलिस से कॉल आया कि युवक रेलवे ट्रैक के पास घायल हालत में मिला है। अस्पताल पहुंचने पर परिवार को पता चला कि ट्रेन की चपेट में आने से उसके दोनों पैर कट चुके हैं।

ये भी पढ़ें

नोरा फतेही ने ‘सरके चुनर विवाद’ में राष्ट्रीय महिला आयोग से मांगी माफी, कहा- अब से ऐसे गानों में नहीं करूंगी काम
राज्य
Sarke Chunar Song Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

Delhi News

Published on:

09 May 2026 08:11 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / दोस्तों की बेरहमी ने तोड़ दिया डांसर बनने का सपना, शराब पार्टी के बाद पीटकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा, कटे मिले दोनों पैर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

IMD Alert: 10, 11 और 12 मई के लिए ‘यलो अलर्ट’ जारी, दिल्ली में फिर बदलेगा मौसम, 50 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं

IMD Delhi Yellow Alert
नई दिल्ली

‘सर, मुझे फिर से सिपाही बना दो’, दिल्ली पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने मांगा डिमोशन, दोबारा बने कांस्टेबल

Delhi Police News
नई दिल्ली

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान: 11 मई से शुरू होगा वेकेशन, 9वीं, 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगी पूरी राहत

Delhi Government School Summer Vacation 2026
नई दिल्ली

नई पिच पर सियासी खेल: भाजपा के हिंदुत्व 2.0 के सामने विपक्ष तलाश रहा नैरेटिव

नई दिल्ली

‘इतनी गुंडागर्दी न दिखाओ भाजपाइयों’, TMC की महुआ मोइत्रा के साथ फ्लाइट में हुई बदसलूकी पर भड़के AAP नेता संजय सिंह

Mahua Moitra viral video
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.