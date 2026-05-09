दोस्तों की बेरहमी ने तोड़ दिया डांसर बनने का सपना, शराब पार्टी के बाद पीटकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ा, कटे मिले दोनों पैर

पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया कि फुटेज में युवक के साथ मारपीट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि पहले युवक को मुक्के और लात से पीटा गया, फिर बाइक से नीचे गिराकर दोबारा हमला किया गया। बाद में वह ट्रैक के पास अर्धनग्न हालत में मिला। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच टीम CCTV फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही जिन दोस्तों पर आरोप लगे हैं, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है और मामले की हर एंगल से जांच जारी है।