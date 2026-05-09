भाजपा का नारी वंदन का गुणगान, यूपी-राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ता अपमान-लांबा

लांबा ने कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र चंपावत में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म में एक भाजपा नेता समेत तीन पर मामला दर्ज है, लेकिन पुलिस पीडि़त परिवार को समझौते के लिए मजबूर करने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने पीडि़़ता के पिता को हिरासत में ले लिया और बच्ची को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि आरोपी खुले घूम रहे हैं। अंकिता भंडारी हो या चंपावत की बच्ची, उन्हें उत्तराखंड की भाजपा सरकार में न्याय नहीं मिल सकता, इसीलिए उन्हें न्याय दिलाने के लिए राज्य से बाहर मामले की निष्पक्ष जांच करवानी होगी। उन्होंने कहा कि नाबालिग से बलात्कार के मामले में हिमाचल प्रदेश के भाजपा विधायक हंसराज को बचाने के लिए भाजपा एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। 2002 के बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा माफ करने वाला गुजरात मॉडल अब पूरे देश में लागू हो गया है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में फांसी की बजाय उम्रकैद होती है और बाद में रिहाई हो जाती है।