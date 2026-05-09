हर प्रदेश में नेता करें यात्रा, जनता के बीच जाने से बढ़ती है राजनीतिक समझ: राहुल

राहुल ने यह बातें हरियाणा के गुरुग्राम में चौधरी बृजेन्द्र सिंह की सद्भावना पद यात्रा के समापन सभा में कही। बृजेन्द्र ने करीब 7 महीने में हरियाणा की पदयात्रा की है। राहुल ने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली भारत जोड़ो यात्रा और इस सद्भावना यात्रा की तरह हर प्रदेश में युवा नेताओं को लोगों के बीच जाना चाहिए। यात्रा भारतीय राजनीति और समाज की बड़ी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाखों लोग जुड़े और वहीं से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का नारा निकला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में निकली सद्भाव यात्रा से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को राजनीतिक रूप से बड़ा फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं और सोच को समझा है।