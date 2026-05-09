जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण में एडीबी देगा साढे 6 हजार करोड़ का लोन

सात पैकेज में से एक शुरू, छह पर जल्द होगा काम जयपुर मेट्रो के सिविल पैकेज का बिड प्रोसेस शुरू हो गया है। इसके सिग्नलिंग, कूलिंग, रोलिंग स्टॉक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल व ट्रैक पैकेज भी जल्द शुरू होंगे। साढ़े तेरह हजार करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 6565 करोड़ का ऋण एडीबी देगी। इसके अलावा राजस्थान शहरी लिवेबिलिटी परियोजना के लिए एडीबी से 10959 करोड़, वन विभाग की पृथ्वी परियोजना के लिए 1140 करोड़ व जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं के लिए 3707 करोड़ की ऋण सहायता एडीबी से प्रदेश को मिलने पर भी चर्चा हुई। इसके लिए जल्द ही बैंक की टीम राजस्थान का दौरा करेगी।