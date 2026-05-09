9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

बेटे को सपनों के लिए विदेश भेजा, अब शव लाने को तरस रहा हरियाणा का परिवार, पिता ने लगाई मदद की गुहार

Haryana youth accidental death: हरियाणा के कुरुक्षेत्र (शाहाबाद) निवासी 35 वर्षीय प्रवीन कुमार की अर्मेनिया में गैस पाइप विस्फोट के कारण दर्दनाक मौत हो गई। रोजगार के लिए विदेश गए प्रवीन के परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार अब सरकार से बेटे का शव भारत लाने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

May 09, 2026

Haryana youth accidental death

शव लाने को तरस रहा हरियाणा का परिवार

Kurukshetra youth died in Armenia: रोजगार की तलाश में सात समंदर पार अर्मेनिया गए हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के एक युवक की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। शाहाबाद के नगला गांव निवासी 35 वर्षीय प्रवीन कुमार की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। अब पीड़ित परिवार अपने लाडले का पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है।

किराए के कमरे में खाना बनाते समय हुआ धमाका

जानकारी के अनुसार, प्रवीन अर्मेनिया में एक किराए के कमरे में रहता था। वह अपने कमरे में खाना बना रहा था, तभी अचानक रसोई गैस पाइप में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि प्रवीन को संभलने का मौका तक नहीं मिला और आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में प्रवीन बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई।

2024 में घर की उम्मीद बनकर गया था विदेश

प्रवीन अगस्त 2024 में अपने परिवार के बेहतर भविष्य और आर्थिक स्थिति सुधारने के सपने लेकर अर्मेनिया गया था। उसके पिता वेद प्रकाश दिव्यांग हैं और प्रवीन ही घर का एकमात्र सहारा था। परिवार ने कर्ज लेकर उसे विदेश भेजा था, लेकिन दो साल पूरे होने से पहले ही खुशियां मातम में बदल गईं।

शव लाने के लिए 6-7 लाख का खर्च, परिवार के पास पैसे नहीं

आपको बता दें कि बेटे को खोने के गम के बीच परिवार के सामने अब उसका शव वतन लाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। मृतक के पिता वेद प्रकाश ने बताया कि शव को भारत लाने में करीब 6 से 7 लाख रुपये का खर्च आएगा, लेकिन बेहद गरीब और कर्ज में डूबा परिवार इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ है। परिजनों ने सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि उनके बेटे के शव को सरकारी खर्च पर भारत लाने में मदद की जाए।

वर्तमान में गांव और रिश्तेदारों का तांता प्रवीन के घर पर लगा हुआ है, जहां माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस बेटे के सहारे घर चलने की उम्मीद थी, उसके चले जाने से परिवार के सामने अब जीवन-यापन का भी संकट खड़ा हो गया है।

ये भी पढ़ें

फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट सिर्फ 20 मिनट में! NCR की ट्रैफिक टेंशन खत्म करेगा नया एक्सप्रेसवे
राष्ट्रीय
Faridabad Jewar Expressway

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

Published on:

09 May 2026 04:23 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बेटे को सपनों के लिए विदेश भेजा, अब शव लाने को तरस रहा हरियाणा का परिवार, पिता ने लगाई मदद की गुहार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘AAP vs BJP: संजीव अरोरा पर ED की रेड से गरमाई पंजाब की सियासत, संजय सिंह ने जांच एजेंसी को बताया राजनीतिक हथियार’

sanjay singh
नई दिल्ली

संजीव अरोड़ा पर ED एक्शन के बाद गरजे केजरीवाल, बोले- ED-CBI का नेताओं पर दबाव बनाने के लिए हो रहा इस्तेमाल

Kejriwal on ED
राष्ट्रीय

दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ रेप मामले में आरोपी को मिली जमानत, POCSO एक्ट के तहत हुआ था मामला दर्ज

3 year old girl rape case
नई दिल्ली

‘औरंगजेब की तरह मोदी भी कर रहे अत्याचार’, अरविंद केजरीवाल ने BJP पर किया हमला, अशोक मित्तल का भी किया जिक्र

Punjab ED Raid
राष्ट्रीय

Delhi Road Accident: दिल्ली में दो मैच, दो हार और 4 मौत, IPL देखकर लौट रहे फिर दो दोस्तों की सड़क हादसे में गई जान

Delhi Road Accident IPL Match
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.